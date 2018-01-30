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Эксперты СЕ: Украинская власть демонстрирует мощную политическую волю в противодействии и борьбе с отмыванием средств
12:30 30.01.2018 |
Из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в частности фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества, в Украине существуют значительные риски отмывания денег. К такому выводу пришли члены Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) в своем очередном отчете, посвященном Украине и обнародованном сегодня, 30 января, в Страсбурге. В последний раз эксперты MONEYVAL оценивали ситуацию в Украине в 2009 году.
"Значительные масштабы теневой экономики, подпитанной массовым использованием наличных, делает страну особенно уязвимой", - говорится в отчете. Главными механизмами отмывания средств в Украине остаются "так называемые конвертационные центры, через которые фонды перетекают из реального в теневой сектор экономики и которые используются для конвертирования средств в наличные и выведения их за пределы страны".
В документе подчеркивается, что в Украине отмывание средств все еще рассматривается как "второстепенное" преступление, лишь дополняющее преступление предикатное (предшествующее преступление. - Ред.). Эксперты также обращают внимание, что сроки судебных приговоров за отмывание денег, как правило, меньше, чем за предикатные правонарушения.
Деньги отмывали не только при Януковиче
До 2014 года в Украине по делам об отмывании средств фигурировали только мелкие чиновники, преимущественно местного уровня, а не занимающие высокие посты в центральном аппарате. С марта 2014 года украинские правоохранительные органы начали активно расследовать деятельность представителей режима Януковича. "Сложные расследования окончились пока что двумя судебными приговорами, один из которых вынесен по делу об отмывании денег в значительных объемах", - говорится в документе, однако не уточняется, о каком именно деле идет речь.
Эксперты MONEYVAL уверены, что в Украине должно проводиться больше расследований и выноситься больше приговоров по делам, "касающимся коррупции на высоком уровне и хищений государственного имущества и средств не только лицами, связанными с бывшим режимом, но также с нынешними чиновниками и их партнерами".
Эксперты СЕ фиксируют и успехи в Украине
В целом эксперты подтвердили, что украинская власть демонстрирует "мощную политическую волю" в противодействии и борьбе с отмыванием средств, и те меры, которые были приняты, "уже показали положительный результат". "Однако необходимо ввести новые нормативно-правовые нормы, позволяющие выносить более суровые приговоры за эти преступления", - рекомендуют эксперты.
Борьбе с отмыванием средств в Украине способствовало создание Национального антикоррупционного бюро и Национальной прокуратуры по вопросам коррупции. В комиссии СЕ также похвалили и Национальный банк Украины за "ощутимые усилия", направленные на то, чтобы "отстранить криминальные элементы от контроля над банками" и за "успешную разработку сложных дел по отмыванию денег".
В отчете прозвучали позитивные оценки деятельности Госслужбы финансового мониторинга, так называемой финансовой разведки, за "качественный оперативный анализ, разработку механизмов сбора и обработки данных". Благодаря этому значительное количество дел было передано в правоохранительные органы. Но в то же время эксперты указали, что финансовой разведке в Украине не хватает современного программного обеспечения, а штат ее работников недостаточен для того, чтобы справляться с нарастающим объемом работы.
Теперь в Киеве должны внимательно изучить рекомендации экспертов MONEYVAL и сообщить об их исполнении на первой сессии комитета в 2019 году.
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