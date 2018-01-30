Для запуска Экспортно-кредитного агентства необходимо 346 млн гривен, - замминистра экономического развития Микольская

Заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская заявляет, что для начала работы Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) необходимо 346 млн гривен, тогда как в государственном бюджете на текущий год заложено только 200 млн гривен.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Как правительство, так и парламент несут общую ответственность за создание ЭКА. Ведь на момент принятия действующего закона в бюджете не было заложено на это необходимых средств. Сейчас в бюджете есть 200 млн гривен из необходимых 346 млн гривен на создание учреждения. Но мы начинаем запуск с этим ресурсом, потому что это жизненно необходимо, и надеемся, что при пересмотре бюджета размер суммы будет увеличен", - написала она.

Кроме того, Микольская сообщила, что при анализе действующего закона об ЭКА было обнаружено несколько пробелов, ради устранения которых уже подготовлен соответствующий законопроект.

Минэкономразвития намерено внести документ на рассмотрение Кабмина уже в феврале.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров намерен создать Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) в первом квартале 2018 года.

ЭКА должно будет на добровольных началах страховать, предоставлять гарантии по договорам, обеспечивающим развитие экспорта.

Учредителем учреждения будет Кабинет Министров с пакетом акций в 50%+1 акция.

Уставный капитал на момент создания будет на уровне не менее 100 млн гривен.