Украина в 2017г увеличила добычу газа на 4%

Добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4% (на 804,3 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 20 млрд 791,4 млн куб. м, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

По данным министерства, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в минувшем году увеличили добычу газа на 2,9% (на 453,2 млн куб. м) - до 16 млрд 353,4 млн куб. м. В т.ч. числе ПАО "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 4,4% (на 640,7 млн куб. м) - до 15 млрд 243,4 млн куб. м, тогда как ПАО "Укрнафта" сократило на 15,1% (на 196,2 млн куб. м) - до 1 млрд 101,3 млн куб. м. В 2017-м также зафиксирована добыча ПАО "Черноморнафтогаз" в объеме 8,7 млн куб. м газа.

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 2017-м нарастили добычу газа на 8,6% (на 351 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 4 млрд 437,9 млн куб. м.

Крупнейшими газодобытчиками за 2017 год также стали ЧАО "Нафтогазвыдобування" - 1 млрд 651,66 млн куб. м (+1,5% к 2016-му), ООО "Эско-Пивнич" - 545,302 млн куб. м (-11,3%), ЧАО "Укрнафтобуриння" - 398,589 млн куб. м (+28,4%), ЧАО "Природные ресурсы" - 228,76 млн куб. м (+0,6%), ООО "Куб-Газ" - 168,023 млн куб. м (-19%), ООО "ПГНК" - 150,508 млн куб. м (-13,5%), ЧАО "Укргазвыдобуток" - 109,074 млн куб. м (+1.1%), ООО "Первая украинская газонефтяная компания" - 105,141 млн куб. м (-4,8%), ООО "Надра-Геоинвест" - 103,639 млн куб. м (+13,7%), ООО "Энергия-95" - 90,339 млн куб. м (+0,3%), ООО "Системойлинженеринг" - 73,634 млн куб. м (-1,7%), ЧАО "Девон" - 75,898 млн куб. м (-39%), ООО "Регал петролеум" - 72,234 млн куб. м (+16,1%), ООО "Пром-энерго продукт" - 31,48 млн куб. м (+2,7%), ЧП "Нордик" - 33,015 млн куб. м (+9,9 раза), ООО "Стрыйнафтогаз" - 27,67 млн куб. м (+100%), ООО "Сириус 1" - 19,56 млн куб. м (-29,3%), ООО "Пари" - 19,02 млн куб. м (-10,6%), ЧАО "Пласт" - 18,11 млн куб. м (-28,6%), ООО "Надрагаз" - 15,639 млн куб. м (+23,1%), ООО "Укргаз Инвест" - 14,49 млн куб. м (-20,7%), ООО "Украинская буровая компания" - 12,55 млн куб. м (+13,9%), ООО "СП "Укркарпатойл" - 9,796 млн куб. м (+100%), ООО "Актив Газ Ресурс" - 9,452 млн куб. м (-15,1%), ООО "Восточный геологический союз" - 9,053 млн куб. м (-20,3%), ООО "Бориславская нефтяная компания" - 8,428 млн куб. м (+32,8%), ООО "ТНГК" - 8,376 млн куб. м (+51,2%), ООО "Арабский Энергетический альянс" - 8,362 млн куб. м (-43,4%), ООО "Макком-Груп" - 8,127 млн куб. м (+2,1%), ООО "Горизонты" - 6,925 млн куб. м (-24,1%), ООО "Захиднадрасервис" - 5,991 млн куб. м (-59,2%), ПАО "Шахта им. Засядько" - 4,385 млн куб. м (-12,6%), ООО "Укр-Аз-Оил" - 4,229 млн куб. м (+42,8%), СУКП "Дельта" - 3,41 млн куб. м (-19%), ООО "Укрнафтогазинвест" - 3,04 млн куб. м (-39,4%), ООО "Сахалинское" - 2,63 млн куб. м (-67,8%), ЧАО "Газинвест" - 2,51 млн куб. м (-69,6%), ООО "Нафтогазопромысловая геология" - 2,105 млн куб. м (+4,7 раза), ДП "Захидукргеология" - 1,163 млн куб. м (+31,4 раза).

Как сообщалось, Украина в 2016 году увеличила добычу газа на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 19 млрд 987,1 млн куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" снизили добычу газа на 0,8% (на 131,8 млн куб. м) - до 15 млрд 900,2 млн куб. м. В т. ч. числе ПАО "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 0,5% (на 74,7 млн куб. м) - до 14 млрд 602,7 млн куб. м, тогда как ПАО "Укрнафта" - снизила на 13,7% (на 205,5 млн куб. м), до 1 млрд 297,5 млн куб. м.

