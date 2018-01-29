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Задолженность по выплате зарплаты в Украине в 2017г возросла на 32,2% - Госстат
19:37 29.01.2018 |
Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в 2017 году возросла на 32,2%, при этом в декабре она сократилась на 8,3% и на 1 января 2018 года составила 2,368 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
По ее данным, в декабре-2017 сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий снизилась на 12,7% и на 1 января текущего года составила 1,272 млрд грн.
Как сообщает статведомство, задолженность по зарплате в декабре минувшего года сократилась в Закарпатской (на 76,5%), Черновицкой (на 54,5%), Тернопольской (на 51,3%), Волынской (на 44,2%), Ивано-Франковской (на 42,6%), Кировоградской (на 39,1%), Херсонской (на 25,8%), Черниговской (на 20,9%), Днепропетровской (на 16,4%), Донецкой (на 15,7%), Хмельницкой (на 11%) областях.
При этом рост задолженности по заработной плате зафиксирован в Житомирской (на 21,5%), Полтавской (на 15,5%), Запорожской (на 12%) областях и г.Киеве (на 0,4%).
К началу января-2018 более чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (79,9%). При этом почти половина суммы задолженности сформирована в Донецкой (29,8%) и Луганской (17,3%) областях.
В декабре-2017 задолженность по выплате заработной платы увеличилась в сфере информации и телекоммуникаций - на 41,1% (до 9,163 млн грн), оптовой и розничной торговли - на 25,1% (до 22,304 млн грн), операций с недвижимым имуществом - на 3,5% (до 49,052 млн грн).
При этом сокращение задолженности по зарплате наблюдалось в сфере временного размещения и организации питания - на 71,9% (до 1,171 млн грн), здравоохранении - на 66,7% (до 14,738 млн грн), образовании - на 65,2% (до 4,464 млн грн), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха - на 50,8% (до 1,665 млн грн), госуправления и обороны, обязательном соцстраховании - на 22% (до 4,854 млн грн), транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности - на 9,5% (до 179,794 млн грн), финансовой и страховой деятельности - на 8,9% (до 15,9 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности - на 8,6% (до 107,226 млн грн), промышленности - на 7,2% (до 1,844 млрд грн), деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания - на 5,5% (до 9,135 млн грн), сельском хозяйстве - на 3,5% (до 10,816 млн грн), строительстве - на 2,3% (до 88,159 млн грн).
Официальный курс на 29 января - 28,548638 грн./$1.
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