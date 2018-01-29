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Реальная зарплата в Украине в декабре-2017 возросла на 18,9% - Госстат
19:32 29.01.2018 |
Реальная заработная плата в Украине в декабре 2017 года возросла на 18,9% по сравнению с декабрем 2016 года, а по сравнению с ноябрем 2017г - на 16,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
По ее данным, средняя номинальная заработная плата штатных работников в декабре по сравнению с ноябрем 2017 года увеличилась на 17,4%, в годовом измерении - на 35,5%, составив 8777 грн, тогда как в ноябре -7479 грн, в октябре - 7377 грн, в сентябре - 7351 грн, августе - 7114 грн.
По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в декабре текущего года по сравнению с декабрем 2016 года наблюдался в Закарпатской (на 45,2%), Житомирской (на 44,2%), Винницкой (на 47,8%), Черновицкой (на 43,6%), Черкасской (на 42,8%), Хмельницкой (на 42,2%), Тернопольской (на 42,8%), Волынской (на 40,7%), Сумской (на 43,5%), Херсонской (на 37,0%), Ивано-Франковской (на 38,9%), Днепропетровской (на 39,5%), Львовской (на 40,1%), Кировоградской (на 38,0%), Черниговской (на 38,5%), Полтавской (на 38,2%), Николаевской (на 36,9%), Киевской (на 36,1%), Запорожской (на 35,6%), Одесской (на 26,9%) областях и г. Киеве (на 26,5%).
В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО) рост заработной платы составил 39,0% и 24,5% соответственно.
Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в г.Киеве (14035 грн), самый низкий - в Черниговской области (6656 грн).
В декабре-2017 по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года заработная плата возросла в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 57,5%), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (на 45,3%), образовании (на 45,2%), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (на 50,6%), в сфере временного размещения и организации питания (на 39,1%); в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов (на 35,5%), в сфере административного и дополнительного обслуживания (на 35,2%); промышленности (на 30,0%), на предприятиях транспорта, складского хозяйства (на почтовой и курьерской деятельности (на 29,7%), строительстве (на 29,4%), здравоохранении и предоставлении социальной помощи (на 33,4%), информации и телекоммуникаций (на 23,9%), финансовой и страховой деятельности (на 27,2%), операций с недвижимым имуществом (на 23,0%), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (на 18,6%).
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