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ГФС за год возбудила 32 тысячи дел о нарушении таможенных правил
13:42 29.01.2018 |
Государственная фискальная служба Украины в 2017 году возбудила почти 32,3 тысячи дел о нарушении таможенных правил на общую сумму свыше 1,59 миллиарда гривень, в рамках которых изъяла предметы нарушений на сумму свыше 746 миллионов гривень.
Как сообщается на сайте ГФС, количество возбужденных дел в 2017 году почти на треть превышает показатель 2016 года (23,2 тысячи дел на 2,09 миллиарда гривень).
По информации ГФС, чаще всего таможенники фиксировали нарушения перемещения продовольственных товаров - преимущественно табачных изделий и алкогольных напитков.
Кроме того, за год установлено 444 случая незаконного перемещения валюты на сумму свыше 79,49 миллиона гривень.
Также сообщается, что таможни передали на рассмотрение в суд почти 7,8 тысячи дел на сумму свыше 1,47 миллиарда гривень, по результатам рассмотрения которых суд принял решения о конфискации предметов правонарушений на сумму более 433,56 миллиона гривень и о применении штрафов на сумму более 401,57 миллиона гривень.
Справка УНИАН. В марте прошлого года Кабинет министров Украины утвердил концепцию реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, правительство будет в дальнейшем реформировать работу таможенной и налоговой систем, несмотря на создаваемое сопротивление.
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