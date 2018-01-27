Порошенко в Давосе рассказал о подготовке к земельной реформе

Налоговая реформа и децентрализация земельного кадастра должны стать подготовкой к проведению земельной реформы в Украине. Об этом сегодня во время брифинга на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы решительно продвигаться вперед и по налоговой реформы, и по принятию решений по земельному кадастру, его децентрализации, передачи там, где сформированы общины, общинам. Там, где сформированы на временной основе - все равно в регионы, в районные администрации. На сегодняшний день это будет первая подготовка к земельной реформе", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что прежде всего надо наполнить земельный кадастр и принять решение о создании Национального бюро финансовых расследований. Вместе с тем должн быть установлен ​​запрет на проверки бизнеса для других силовых органов. Кроме того, по словам Порошенко, налог на прибыль должен быть заменен на налог на вывод капитала.

Напомним, в сентябре 2019 постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман заявил, что Кабинет министров Украины должен начать подготовительную работу по внедрению в стране земельной реформы. По его словам, основная цель земельной реформы - укрепление и стабилизация аграрного сектора Украины.