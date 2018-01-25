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Внутренний рынок металлопроката в Украине в 2017г вырос на 6,6%
15:59 25.01.2018 |
Украинские предприятия в 2017 году нарастили потребление металлопроката на 6,6% по сравнению с 2016 годом - до 5,158 млн тонн (4,837 млн тонн).
Как сообщается в обнародованной объединением "Укрметаллургпром" информации со ссылкой на данные ООО "ЕТР-Спектр", в том числе импорт в Украину в прошлом году составил 1,302 млн тонн, тогда как в 2016 году - 1,056 млн тонн (рост на 246 тыс. тонн, или на 23,4%).
"Структура импорта сохраняет тенденцию к доминированию плоского проката, но его доля по состоянию на конец ноября 2017 года продолжает снижаться по сравнению с тем же периодом 2016 года (55,3% против 62%), а доля длинномерного проката увеличиваться (43% против 36,3%)", - отмечается в информации "Укрметаллургпрома".
В 2017 году украинскими метпредприятиями произведено 18,441 млн тонн металлопроката (86% от 2016 года), из которых экспортировано 79,1%, или 14,585 млн тонн (в 2016 году доля экспорта составляла 82,4%).
При этом доля полуфабрикатов в экспорте в прошлом году составила 43,1%, доля плоского проката - 33,1%, длинномерного - 23,8%, в то время как в 2016 году экспортная доля плоского проката составляло 29,2%, длинномерного - 27%. Снижение удельного веса длинномерного проката в общем украинском экспорте объясняется потерей в марте 2017 года одного из основных производителей украинского длинномерного проката - ПАО "Енакиевский металлургический завод" на НКТ.
Среди экспортных рынков украинской металлопродукции основными остаются страны ЕС (32,3% экспорта), другие страны Европы, включая Турцию (14%), страны Ближнего Востока (14,3%). В то же время, импортируемая металлопродукция на 38,9% поступает из СНГ, около 26,1% из ЕС и 25,6% из Азии.
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