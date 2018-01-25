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НБУ намерен инициировать перед Минфином начало переговоров по новой программе сотрудничества с МВФ
15:23 25.01.2018 |
Национальный банк намерен инициировать перед Министерством финансов начало переговоров по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил и.о. главы НБУ Яков Смолий, передают Українські Новини.
"Новая программа сотрудничества с МВФ как неотъемлемая составляющая макрофинансовой стабильности и поддержки золотовалютных резервов НБУ будет нам необходима исходя из того, что выплаты по обслуживанию внешнего долга имеют пиковую нагрузку на 2019 и 2020 года", - сказал он.
Смолий добавил, что действующая программа заканчивается в первом квартале 2019 года.
"Мы не начинали еще переговоры, но думаем уже о том, когда это возможно, и на совещании с Минфином мы будем инициировать такие переговоры с МВФ", - добавил и.о. главы НБУ.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк считает, что Украина должна начать переговоры с Международным валютным фондом по поводу новой программы до завершения действующей.
Действующая программа кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года.
Общий объем программы составляет 17,5 млрд долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 млрд долларов из всей суммы (первый транш на 5 млрд долларов - в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года).
Национальный банк рассчитывает, что в 2018 году Украина сможет привлечь еще 3,5 млрд долларов от МВФ.
МВФ уже заявлял, что для продолжения сотрудничества Украина должна принять закон о приватизации, создать Антикоррупционный суд, урегулировать вопрос с ценами на газ и провести земельную реформу.
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