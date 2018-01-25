Время выпуска Украиной евробондов связано с продвижение по программе МВФ - глава Минфина

Инвесторы готовы покупать еврооблигации Украины, однако оптимальным временем для выхода страны на этот рынок с новыми заимствованиями будет решение Международного валютного фонда о выделении стране очередного транша кредита по программе расширенного финансирования EFF, сказал министр финансов Александр Данилюк.

"У инвесторов, в принципе, и сейчас есть аппетит на наши евробонды. Вопрос - когда мы к этому готовы. Я хочу, чтобы мы сейчас продвинулись еще больше в программе (c VDA), и это будет наилучшее время, чтобы возвращаться на рынки", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Давосе в кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука.

А.Данилюк пояснил, что инвесторы ценят украинскую инвестиционную историю, заключающуюся в реформировании и развитии страны. Однако "если мы замедляем наше движение в реформах, это не очень хорошо воспринимается", - добавил глава Минфина.

Как сообщалось, Украина в сентябре 2017 года после долгого перерыва вернулась на рынок и разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых, из которых $1,68 млрд - для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году. Спрос на новые еврооблигации составил около $9,5 млрд.

В то же время выделение очередного транша кредита МВФ, который первоначально был распланирован еще на май-июнь 2017 года, был отодвинут на неопределенный срок и лишь переговоры на высшем уровне в Давосе дали надежду на его выделение к маю 2018 года.

Как отмечал заместитель министра финансов Юрий Буца, предельный объем выпуска в 2018 году еврооблигаций Украины, согласованный в рамках программы EFF, на которую ориентируется Минфин, составляет $2 млрд.

