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Украина совместно с ВБ и МВФ разрабатывает новую модель газового рынка - глава Минфина
13:44 25.01.2018 |
Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными финансовыми организациями (МФО) договорилась о разработке новой модели газового рынка, нацеленной на рост конкуренции на нем, заявил министр финансов Александр Данилюк.
"Сейчас мы разрабатываем вместе со Всемирным банком и МВФ новую модель газового рынка, которая создаст конкурентные условия", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Давосе в кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Пинчука, комментируя договоренности с МВФ по вопросу цен на газ.
Глава Минфина подчеркнул, что отсутствие монополии приводит к уменьшению цены на рынке.
"Это вопрос очень чувствительный для людей, так как цены очень высокие. Поэтому мы ищем все возможности, чтобы этот фактор был также учтен и цены были ниже", - сказал А.Данилюк.
Как сообщалось, правительство в марте 2017 года утвердило коррекцию цены газа, отпускаемого в рамках специальных обязательств (населению и теплокоммунэнерго), в зависимости от изменения цены на европейском хабе, что было одним из условий выделения Украине очередного транша кредита МВФ.
Однако уже после получения транша во второй половине 2017 года Минэнергоугля обосновало новой формулой неизменность цены на природный газ для населения до 1 апреля 2018 года, хотя, по расчетам "Нафтогаза Украины", согласно заложенной правительством в марте формуле цена с октября-2017 должна была вырасти ориентировочно на 19%.
Против повышения цен на газ для населения выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, Кабинет министров ведет дискуссию с МВФ, в ходе которой доказывает отсутствие оснований для повышения цены на природный газ для населения. На переговорах украинских делегаций с МВФ до этого так и не было принято устраивающее обе стороны решения по этой проблеме.
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