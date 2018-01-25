Пересмотр программы сотрудничества с МВФ ожидается в мае, - источник

Пересмотр программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом ожидается в мае.

Об этом Українським Новинам сообщили информированные источники.

Как сообщили источники, знакомые с процессом подготовки и результатами переговоров с руководством МВФ, для изменения законопроекта об Антикоррупционном суде и принятия его в Раде с соблюдением всех процедур, учитывая подготовку новой редакции документа и прохождения его в Раде, потребуется до 3 месяцев.

Если все пройдет удачно, то пересмотр программы и выделение очередного транша может произойти уже в мае.

"Такой прогноз на май вполне реален и оправдан с точки зрения всей технической работы, которую нужно будет провести для принятия закона", - сказал собеседник Українських Новин.

По информации Українських Новин, размер следующего транша может составить 1,9 млрд долларов.

По словам источников, принципиальное решение вопроса с законопроектом об Антикоррупционном суде решит и другие проблемные вопросы.

В МВФ еще в прошлом году давали понять, что после создания Антикоррупционного суда двери для переговоров по другим темам "откроются шире".

"Закон будет изменен", - заявил агентству источник в Администрации Президента.

Какие именно изменения в документ будут внесены в итоге, пока точно не известно.

Однако, по информации агентства, Украина в процессе подготовки альтернативного варианта документа будет настаивать на том, что Антикоррупционный суд не может быть отдельной ветвью власти, а должен находиться в общей структуре судебной системы, что соответствует Конституции Украины.

По неофициальной информации, этого можно достичь путем введения нормы о рассмотрении апелляций, к примеру, Верховным Судом.

Что касается назначения судей, то этим вопросом должен заниматься Общественный совет добропорядочности, у которого и будет право вето на назначение того или иного претендента.

"Если по суду проблемы будут сняты, то следующей темой станет вопрос тарифов на газ. Ее обсуждение пойдет легче", - заявлял собеседник агентства еще в ноябре 2017 года.

В МВФ еще в конце лета не исключали того, что могут согласиться на пересмотр механизма определения цены газа для населения, но лишь с апреля, когда прекратит действие постановление №187, нормы которого были согласованы с МВФ в марте прошлого года.

Согласно этому документу цена газа должна была повыситься на 17,6% еще в октябре.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк считает, что Украина должна начать переговоры с Международным валютным фондом по поводу новой программы до завершения действующей.

Действующая программа кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года.

Общий объем программы составляет 17,5 млрд долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 млрд долларов из всей суммы (первый транш на 5 млрд долларов - в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года).

Национальный банк рассчитывает, что в 2018 году Украина сможет привлечь еще 3,5 млрд долларов от МВФ.

МВФ уже заявлял, что для продолжения сотрудничества Украина должна принять закон о приватизации, создать Антикоррупционный суд, урегулировать вопрос с ценами на газ и провести земельную реформу.