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Количество вакансий в Украине за год выросло на 10%
20:26 24.01.2018 |
Количество вакансий в Государственной службе занятости в 2017 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 10% и составило 1 миллион единиц, сообщил и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко на пресс-конференции.
Он также добавил, что количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, увеличилось на 11% - до 184 тысяч.
"Госслужба занятости в 2017 году трудоустроила 783 тысячи человек. Это на 5%, или на 37 тысяч человек больше, чем в 2016 году", - подчеркнул Ярошенко.
По его словам, 45% из трудоустроенных благодаря Госслужбе занятости были трудоустроены оперативно до предоставления статуса безработного. Ярошенко добавил, что по состоянию на 1 января 2018 года количество безработных сократилось на 9% (36 тысяч человек) по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составило 354 тысячи человек.
Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, уровень безработицы в Украине в 3 квартале 2017 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,2 процентных пункта, до 8,9% среди экономически активного населения, что в абсолютных цифрах составляет 1,6 миллиона человек.
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