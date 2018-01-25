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Украина в декабре-2017 нарастила выплавку стали на 2,4% к декабрю 2016, заняла 10-е место в рейтинге Worldsteel
18:44 24.01.2018 |
Украина по итогам работы металлургических предприятий в декабре 2017 года нарастила производство стали на 2,4% по сравнению с декабрем 2016 года - до 2,060 млн тонн, заняв 10-е место в рейтинге 66 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).
В декабре зафиксирован рост выплавки стали почти во всех странах первой десятки, кроме России.
Первая десятка стран-производителей стали по итогам декабря выглядит следующим образом: Китай (67,047 млн тонн, рост на 1,8%), Индия (8,796 млн тонн, рост на 4,9%), Япония (8,719 млн тонн, рост на 0,1%), США (6,760 млн тонн, рост на 4,4%), Южная Корея (6,124 млн тонн, рост на 4,5%), Россия (5,930 млн тонн, падение на 4,2%), Германия (3,6 млн тонн, рост на 11,5%), Турция (3,268 млн тонн, рост на 15,1%), Бразилия (2,822 млн тонн, рост на 19,2%) и Украина (2,060 млн тонн, рост на 2,4%).
Далее следуют Иран (1,980 млн тонн, рост на 30,2%), Тайвань (КНР, 1,960 млн тонн, рост на 1,5%), и Италия (1,783 млн тонн, рост на 0,3%).
В целом в декабре 2017 года 66 стран произвели 138,059 млн тонн стали, что на 3,9% выше декабря-2016.
По итогам всего 2017 года первая десятка стран-производителей стали выглядит следующим образом: Китай (831,730 млн тонн, рост на 5,7%), Япония (104,661 млн тонн, падение на 0,1%), Индия (101,371 млн тонн, рост на 6,2%), США (81,640 млн тонн, рост на 4%), Россия (71,340 млн тонн, рост на 1,3%), Южная Корея (71,081 млн тонн, рост на 3,6%), Германия (43,560 млн тонн, рост на 3,5%), Турция (37,524 млн тонн, рост на 13,1%), Бразилия (34,365 млн тонн, рост на 9,9%) и Италия (24,041 млн тонн, рост на 2,9%).
Затем следуют Тайвань (КНР, 23,240 млн тонн, рост на 6,8%), Украина (22,660 млн тонн, падение на 6,4%) и Иран (21,726 млн тонн, рост на 21,4%).
В целом в 2017 году 66 стран произвели 1 млрд 674,724 млн тонн стали, что на 5,5% выше 2016 года.
По итогам 2016 года в топ-10 вошли: Китай (808,370 млн тонн, рост на 1,2%), Япония (104,772 млн тонн, падение на 0,3%), Индия (95,618 млн тонн, рост на 7,4%), США (78,619 млн тонн, падение на 0,3%), Россия (70,8 млн тонн, падение на 0,1%), Южная Корея (68,567 млн тонн, падение на 1,6%), Германия (42,082 млн тонн, падение на 1,4%), Турция (33,163 млн тонн, рост на 5,2%), Бразилия (30,212 млн тонн, падение на 9,2%) и Украина (24,221 млн тонн, рост на 5,5%).
В целом за 2016 год 66 стран произвели 1 млрд 603,989 млн тонн стали, что на 0,7% больше, чем за 2015 год.
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