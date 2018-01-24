Минфин рассчитывает на законодательное закрепление в І полугодии перехода на трехлетнее бюджетирование

Министерство финансов Украины рассчитывает, что переход на трехлетнее бюджетное планирование будет законодательно закреплено в первой половине 2018 года, сообщил замминистра Юрий Буца во время заседания Совета финансовой стабильности в Киеве 19 января.

"Мы ожидаем, что изменения, которые необходимо внести в отечественное законодательство для внедрения трехлетнего бюджетирования на постоянной основе будут приняты уже в первой половине 2018 года", - приводятся его слова в сообщении на веб-сайте Национального банка Украины.

Замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб отметил, что улучшение управления ликвидностью правительства способствует смягчению влияния бюджетных расходов на состояние валютного рынка.

Как объяснил Ю.Буца проведения значительных выплат из Единого казначейского счета в конце года обусловлено, прежде всего, неритмичным расходованием средств в течение года распорядителями бюджетных средств.

"Переход на трехлетнее бюджетное планирование должно способствовать решению этой проблемы", - сказал он.