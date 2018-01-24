Рост объема выполненных стройработ в Украине в 2017г составил 20,9% - Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом, при этом рост показателя в 2016 году к 2015 году по вновь уточненным данным составил 17,4%.

Как сообщила Государственная служба статистики, данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Данные по Донецкой и Луганской областях могут быть уточнены.

В декабре 2017 года к декабрю 2016 года рост объема выполненных строительных работ составил 9,7%, тогда как по сравнению с ноябрем-2017 объем выполненных стройработ увеличился на 46,4%.

Как отмечает Госстат, в 2017 году к 2016 году рост объема стройработ наблюдался во всех сферах строительства. В строительстве нежилых зданий увеличение зафиксировано на уровне 20,2% (в 2016 году к 2015 году - 23,7%), жилых зданий - 11,7% (в 2016 году к 2015 году - 17,8%), инженерных сооружений - 17,8% (в 2016 году к 2015 году - 14%).

В 2017 году к 2016 году увеличение объемов строительных работ зафиксировано в 20 областях Украины, а также в Киеве, где рост составил 30,1% - до 24,8 млрд грн.

По данным Госстата, наибольший рост указанного показателя наблюдался в Кировоградской (на 53,4%, до 1,4 млрд грн), Житомирской (на 38,9%, до 1,5 млрд грн) и Одесской (на 38,4%, до 10,4 млрд грн) областях.

Снижение объемов выполненных стройработ в 2017 году к 2016 году наблюдалось в Луганской (на 27%, до 0,6 млрд грн), Сумской (на 4,1%, до 1,23 млрд грн) и Волынской (на 1,6%, до 1,5 млрд грн) областях. Объем стройработ остался на уровне 2016 года в Черновицкой области (1,15 млрд грн).

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя) в 2016 году увеличился на 17,4% по сравнению с 2015 годом - до 70,9 млрд грн, при этом снижение показателя в 2015 году к 2014 году по вновь уточненным данным составило 12,3%.