Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% - Госстат

Промышленное производство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом, в том числе в декабре-2017 к декабрю-2016 снижение составило 0,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре-2017 к декабрю-2016 возросло на 0,4%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в декабре прошлого года промышленное производство выросло на 1%, а с учетом сезонного фактора – на 1,9%.

В перерабатывающей промышленности в декабре-2017 к декабрю-2016 рост составил 4,4%, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров был зафиксирован спад на 4,4%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 13,3%, что, вероятнее всего, было связано с необычно теплым началом зимы.

Согласно сообщению, в целом за минувший год перерабатывающая промышленность выросла на 4%, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров произошел спад на 5,8%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 6,5%.

По данным Госстата, в январе-декабре текущего года наибольший положительный результат в промышленности зафиксирован в Ивано-Франковской (12,0%),Одесской (11,8%), Ривненской (9,0%), Тернопольской (8,4%), Житомирской (8,3%), Винницкой (8,1%), Киевской (7,9%), Черновицкой (7,1%), Харьковской (6,1%), Запорожской (5,9%), Львовской (5,7%), Волынской (5,1%) областях.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-декабре 2017г по сравнению с январем-декабрем 2016г снизилось на 31%, в Донецкой области - на 12,6%, в том числе в декабре-2017 по сравнению с декабрем-2016 в Луганской области спад составил 34%, в Донецкой – 16,2% (без учета зоны проведения АТО).

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в 2017г:

декабрь 2017 к ноябрю 2017, % декабрь 2017 к декабрю 2016, % 2017 к 2016, % Справочно 2016 к 2015, % Промышленность всего 101,0 99,5 99,9 102,8 Добывающая и перерабатывающая промышленность 100,5 101,9 101,0 102,9 Добывающая промышленность и разработка карьеров 100,7 95,6 94,2 99,8 - добыча каменного и бурого угля 99,8 88,0 83,7 104,8 - добыча сырой нефти и природного газа 104,3 101,0 100,2 97,4 - добыча металлических руд 102,7 96,5 93,7 97,9 Перерабатывающая промышленность 100,4 104,4 104,0 104,3 в том числе Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 88,1 96,0 102,7 104,4 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 98,0 98,8 106,3 102,2 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 100,3 102,7 102,8 102,0 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 108,4 92,8 85,0 108,7 Производство химических изделий и химической продукции 91,9 141,0 117,4 101,1 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 100,2 108,8 104,3 104,4 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 90,6 103,9 106,6 108,5 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 101,3 103,4 99,6 106,8 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 115,1 114,6 107,3 102,0 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 160,4 144,6 108,1 124,2 производство электрического оборудования 110,4 107,1 98,5 100,9 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 126,6 114,0 105,1 102,3 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 98,7 113,3 115,2 98,4 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 136,5 107,7 109,5 101,3 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 104,7 86,7 93,5 102,5

Данные: Госстат

Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за декабрь 2017 года

ед изм произведено за 2017. произведено за декабрь 2017 декабрь 2017 к ноябрю 2017, % декабрь2017 к декабрю 2016, % 2017г. к 2016г.,% Добывающая промышленность Уголь каменный млн тонн 24,8 2,3 99,9 85,9 84,0 Нефть сырая тыс тонн 1506 132 104,8 101,5 93,4 Газовый конденсат природный, полученный из месторождений газа природного тыс тонн 652 57,9 108,4 99,1 102,4 Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии млрд куб м 20,1 1,7 103,1 101,2 102,2 Руды железные неагломерированные млн тонн 165 14,4 101,7 102,4 99,0 Концентраты железорудные неагломерированные млн тонн 60,5 5,2 99,3 98,2 96,7 Концентраты железорудные агломерированные млн тонн 51,0 4,7 107,2 98,1 89,9 Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента млн тонн 6,4 0,4 79,7 78,3 83,8 Пески природные млн тонн 10,8 0,7 62,3 137,3 107,7 Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий млн тонн 53,0 4,4 86,0 120,4 115,5 Соль и хлорид натрия чистый, вода морская тыс тонн 1815 193 100,04 110,3 102,0 Перерабатывающая промышленность Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное тыс тонн 55,1 5,4 107,1 86,0 90,4 Мясо крупного рогатого скота мороженное тыс тонн 14,8 1,8 148,1 80,1 104,8 Свинина свежая или охлажденная тыс тонн 246 22,5 115,5 94,8 94,7 Свинина мороженная тыс тонн 15,7 1,3 103,1 128,0 129,0 Мясо домашней птицы, свежие или охлажденные тыс тонн 797 62,4 100,5 103,8 114,8 Мясо домашней птицы, мороженные тыс тонн 193 18,0 112,6 68,8 77,8 Колбасные изделия тыс тонн 248 22,6 107,2 109,9 106,2 Соки фруктовые и овощные тыс тонн 239 20,7 103,1 101,8 102,5 Смеси соков фруктовых и овощных тыс.тонн 191 17,7 104,3 98,4 94,3 Овощи консервированные натуральные тыс тонн 157 3,4 51,4 118,6 114,3 Масло подсолнечное нерафинированное тыс тонн 5212 477 99,6 84,6 117,0 Маргарины и жиры пищевые тыс тонн 226 22,8 102,3 112,7 122,6 Молоко обработанное жидкое тыс тонн 950 77,5 99,3 108,7 102,0 Масло сливочное тыс тонн 108 7,4 94,9 106,1 106,2 Сыр свежий неферментированный, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр тыс тонн 67,2 5,6 97,6 102,2 96,2 Сыры плавленые тыс тонн 120 9,3 100,3 94,5 106,1 Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки тыс тонн 406 32,2 99,8 104,4 97,1 Мука тыс тонн 1937 162 88,8 88,4 98,0 Хлеб и хлебобулочные изделия тыс тонн 1049 87,4 102,5 91,7 93,1 Печенье и вафли тыс тонн 259 21,5 91,2 100,6 105,0 Сахар белый кристаллический 1980 336 54,5 102,0 100,5 Шоколад и другие готовые продукты с содержанием какао, в упаковках менее 2 кг тыс тонн 177 18,5 88,8 101,6 103,3 Кондитерские изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао тыс тонн 180 15,0 89,0 107,7 99,0 Соусы и продукты для приготовления соусов тыс тонн 148 15,7 110,2 108,3 100,8 Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85% тыс тонн 23,7 2,6 124,9 115,5 83,8 Продукты молокосодержащие тыс тонн 141 11,8 98,4 97,8 98,6 Коньяки, бренды тыс дал 2407 398 120,6 89,2 87,0 Водка с содержанием спирта менее 45,4% тыс дал 13658 1387 94,0 72,9 82,4 Ликеры и другие спиртные напитки тыс дал 6239 590 100,2 114,1 118,3 Пиво солодовое, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5% млн дал 178 13,2 113,6 102,4 99,0 Воды натуральные минеральные негазированные млн дал 44,5 3,3 100,6 96,9 105,6 газированные млн дал 72,9 5,2 115,1 100,2 101,5 Напитки безалкогольные млн дал 140 10,2 122,6 118,2 119,0 Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака млрд шт 92,1 7,4 81,4 83,4 93,8 Пряжа хлопчатобумажная тонн 1907 168 90,8 80,4 76,3 Ткани шерстяные, хлопчатобумажные, из нитей синтетических и искусственных тыс кв м 103084 10695 105,6 136,0 116,9 Одеяла и пледы дорожные тыс шт 2756 312 103,1 119,3 114,8 Белье постельное тыс шт 10184 950 116,0 95,7 108,9 Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды Тонн 21407 2070 95,1 106,6 105,3 Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, юбки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты трикотажные женские тыс шт 2728 206 61,4 84,7 95,4 Пальто, полупальто, плащи, накидки мужские и мальчиковые тыс шт 346 16,7 52,2 115,2 110,0 Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 345 30,5 98,7 121,5 105,6 Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 746 84,0 117,5 114,6 99,9 Пальто и плащи женские и девичьи тыс шт 801 53,9 111,4 61,2 90,5 Трикотаж бельевой тыс шт 13487 1229 94,9 99,1 106,7 Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания тыс пар 50959 3524 80,4 88,1 101,8 Обувь тыс пар 24517 1967 90,6 95,4 105,2 Древесина, вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм тыс куб м 1781 157 102,3 108,1 104,4 Фанера клееная, панели фанерованные тыс куб м 185 16,4 114,1 122,8 103,6 Плиты древесностружечные необработанные тыс куб м условн 1354 116 97,4 101,3 103,1 Паркет деревянный щитовой тыс кв м 413 22,4 66,7 47,2 79,3 Окна и их рамы, двери балконные и, их рамы, двери и их коробки и пороги деревянные тыс кв м 1093 97,4 93,0 137,8 127,0 Бумага для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец, пеленок, скатертей, вата целлюлозная и полотно из волокон целлюлозны тыс тонн 140 12,0 98,1 101,2 104,3 Бумага оберточная сульфитная и немелованная другая (кроме бумаги для письма, печати или др.) тыс тонн 467 39,9 101,5 102,7 108,8 Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах тыс тонн 156 13,7 96,9 101,8 106,7 Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона тыс тонн 437 39,0 94,4 107,6 109,1 Коробки и ящики, складные, из бумаги или картона негофрированных тыс тонн 89,0 9,2 99,3 120,3 114,9 Бумага туалетная тыс.тонн 104 8,5 93,0 94,3 101,7 Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон тыс.тонн 45,4 2,9 81,8 147,9 103,5 Кокс и полукокс из каменного угля млн тонн 10,4 0,9 104,8 91,1 81,5 Мазуты топочные тяжелые тыс тонн 69,2 4,0 83,3 32,3 84,0 Масла и смазки нефтяные, дистилляты нефтяные тяжелые тыс тонн 79,9 5,0 67,6 74,6 122,9 Пропан и бутан сжиженные тыс тонн 311 28,7 107,1 98,3 98,5 Красители синтетические органические тонн 9616 811 95,6 113,7 119,6 Металлоиды (неметаллы) тыс тонн 96,1 8,8 96,9 109,7 111,8 Серная кислота тыс тонн 539 44,4 80,1 89,0 103,0 Спирт этиловый неденатурированный 80% млн далл 9,2 0,9 89,5 82,4 93,9 Краски и лаки на основе полиакриловых или виниловых полимеров тыс тонн 75,6 4,0 80,4 110,5 104,5 Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы тыс тонн 67,1 3,0 70,4 145,6 104,7 Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические тыс тонн 11,7 0,9 81,9 84,7 101,2 Средства моющие и чистящие средства тыс тонн 188 17,6 89,8 109,5 103,3 Препараты лекарственные: содержащие пенициллин и др. антибиотики тонн 1192 115 102,6 119,9 95,5 гормональные не содержащие антибиотики тонн 131 11,2 116,9 110,0 100,5 алкалоидные не содержащие гормоны или антибиотики тыс тонн 47,7 4,3 100,1 100,1 102,1 Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами тыс тонн 205 19,2 94,4 127,8 119,2 Плиты и плитки керамические млн кв м 52,3 3,9 89,4 95,1 115,4 Кирпич неогнеупорный керамический строительный тыс. куб м 2003 154 84,6 112,9 101,8 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные тыс тонн 9307 460 62,2 98,6 102,3 Известь негашеная, гашеная и гидравлическая тыс тонн 2124 194 98,9 99,7 92,8 Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства тыс тонн 3294 256 99,9 79,8 93,3 Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня тыс тонн 4321 338 89,5 92,0 91,4 Растворы бетонные, готовые к использованию млн тонн 16,2 1,2 84,8 101,7 112,6 Смеси строительные сухие тыс тонн 1560 98,8 74,1 106,5 101,9 Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах млн. кв м 39,5 1,8 52,3 89,3 124,9 Чугун тыс тонн 20117 1882 101,5 95,7 85,2 Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем тыс тонн 10838 936 103,4 103,0 97,1 Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем тыс тонн 10652 965 95,9 83,2 80,8 Полуфабрикаты катанные и кованные тыс тонн 5879 558 114,0 109,9 93,7 Прокат готовых черных металлов тыс тонн 11740 1057 121,2 96,3 88,5 из него прокат плоский горячекатаный из стали нелегированной шириной не менее 600мм тыс тонн 4402 435 136,3 117,9 97,4 профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные, горячетянутые или прессованные (экструдированные) тыс тонн 869 45,4 76,8 62,5 80,0 Трубы и трубки, профили пустотелые стальные тыс тонн 1218 97,1 92,7 118,6 119,0 Проволока из стали тыс тонн 283 23,3 103,7 118,4 100,3 Конструкции сборные строительные из чугуна или стали тыс тонн 48,3 5,9 137,0 135,2 119,5 Конструкции прочие и их части, плиты, прутки, уголки, профили и изделия подобные, из металлов черных или алюминия тыс тонн 264 26,0 103,4 103,6 109,4 Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов тонн 7307 670 71,7 144,1 182,0 Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, из черных металлов тыс шт 181 13,1 72,8 133,6 109,9 Резервуары, цистерны, баки и контейнеры подобные, из металлов черных или алюминия, вместимостью более 300 л тыс тонн 21,3 1,6 127,7 120,5 186,3 Приборы полупроводниковые тыс.шт. 943 23,4 69,2 12,2 31,0 Приборы для контроля других электрических величин тыс. шт. 398 66,5 183,7 115,0 92,4 Счетчики электроэнергии, включая калибровочные тыс. шт. 933 108 160,5 131,7 105,1 Инструменты и аппаратура для автоматического регулирования и управления, гидравлическая и пневматическая тыс. шт. 24,9 1,0 902,7 88,2 318,0 Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления тыс. шт. 87,7 6,6 66,8 97,0 118,9 Электродвигатели мощностью не более 37.5 Вт двигатели постоянного тока другие и генераторы постоянного тока тыс. шт. 11,9 1,2 120,8 105,3 79,8 Электродвигатели переменного тока однофазные, мощностью не более 750 Вт тыс. шт. 63,4 5,2 75,9 104,2 107,8 Электродвигатели переменного тока многофазные, мощностью не более 750 Вт тыс. шт. 123 8,9 83,0 97,4 84,6 Трансформаторы электрические млн шт 11,0 0,9 80,7 87,7 131,6 Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических схем на напряжение более 1000 В тыс шт 275 24,7 127,5 90,8 126,3 Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания тыс.шт 1914 170 75,5 86,1 111,8 Провод изолированный обмоточный тонн 4893 429 86,0 90,5 89,3 Проводники электрические напряжением до 1000 В тыс км 451 41,9 83,1 116,6 106,5 Проводники изолированные электр., напряжением свыше 1000 В км 4200 213 63,0 126,8 133,4 Стиральные машины, сушки тыс.шт 326 41,6 81,5 180,8 91,6 Насосы погружные, одноступенчатые дренажные и канализационные, тыс.шт 65,2 4,0 95,9 155,1 95,5 Насосы погружные, многоступенчатые тыс.шт 121 11,4 103,6 158,6 97,6 Валы другие (кроме коленчатых и карданных) тыс.шт 2,4 0,6 317,2 148,8 52,3 Грузоподъемники и конвейеры, пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов шт 5228 497 122,4 115,3 120,9 Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые, кроме оборудования подобного бытового тыс шт 137 13,1 128,1 91,4 75,7 Машины и аппараты фильтровальные или очистительные для жидкости тыс шт 4,5 0,2 59,2 30,8 105,6 Тракторы для сельского и лесного хозяйства шт 4995 334 78,6 67,1 102,0 Плуги отвальные шт 1718 95 81,2 117,3 83,1 Рыхлители и культиваторы шт 3379 238 87,5 92,6 93,3 Бороны дисковые шт 3108 81 27,4 36,0 111,0 Сеялки шт 4197 238 78,5 51,6 92,9 Станки для обработки дерева шт 981 74 94,9 98,7 96,7 Валки для прокатных станов шт 6078 558 125,4 120,5 121,6 Машины для сортировки, смешивания, дробления шт 1007 127 230,9 109,5 97,4 Бетономешалки шт 5811 99 105,3 63,5 100,9 Промышленное оборудование для переработки мяса птицы шт 11761 532 44,4 56,2 104,1 Автотранспортные средства для перевозки 10 и более людей шт 929 148 157,4 105,7 168,0 Автомобили грузовые шт 944 96 290,9 147,7 214,5 Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма) тыс шт 24,2 1,6 75,5 85,3 99,0 Вагоны грузовые и вагоны-платформы, ж/д или трамвайные, несамоходные шт 6831 963 87,3 111,1 243,0 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Электроэнергия млрд кВт-ч 157,1 14,8 106,3 88,7 95,8 в т.ч. произведенная: тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями 59,6 5,8 99,9 76,4 82,2 атомными электростанциями 85,6 7,7 108,6 93,9 105,7 гидроэлектростанциями 10,5 1,2 126,3 146,6 113,6 другими электростанциями (ветровыми, солнечными) 1,5 0,1 117,6 109,5 106,9 Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.