Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% - Госстат

|ед изм
|произведено за 2017.
|произведено за декабрь 2017
|декабрь 2017 к ноябрю 2017, %
|декабрь2017 к декабрю 2016, %
|2017г. к 2016г.,%
|Добывающая промышленность
|Уголь каменный
|млн тонн
|24,8
|2,3
|99,9
|85,9
|84,0
|Нефть сырая
|тыс тонн
|1506
|132
|104,8
|101,5
|93,4
|Газовый конденсат природный, полученный из месторождений газа природного
|тыс тонн
|652
|57,9
|108,4
|99,1
|102,4
|Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии
|млрд куб м
|20,1
|1,7
|103,1
|101,2
|102,2
|Руды железные неагломерированные
|млн тонн
|165
|14,4
|101,7
|102,4
|99,0
|Концентраты железорудные неагломерированные
|млн тонн
|60,5
|5,2
|99,3
|98,2
|96,7
|Концентраты железорудные агломерированные
|млн тонн
|51,0
|4,7
|107,2
|98,1
|89,9
|Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента
|млн тонн
|6,4
|0,4
|79,7
|78,3
|83,8
|Пески природные
|млн тонн
|10,8
|0,7
|62,3
|137,3
|107,7
|Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий
|млн тонн
|53,0
|4,4
|86,0
|120,4
|115,5
|Соль и хлорид натрия чистый, вода морская
|тыс тонн
|1815
|193
|100,04
|110,3
|102,0
|Перерабатывающая промышленность
|Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное
|тыс тонн
|55,1
|5,4
|107,1
|86,0
|90,4
|Мясо крупного рогатого скота мороженное
|тыс тонн
|14,8
|1,8
|148,1
|80,1
|104,8
|Свинина свежая или охлажденная
|тыс тонн
|246
|22,5
|115,5
|94,8
|94,7
|Свинина мороженная
|тыс тонн
|15,7
|1,3
|103,1
|128,0
|129,0
|Мясо домашней птицы, свежие или охлажденные
|тыс тонн
|797
|62,4
|100,5
|103,8
|114,8
|Мясо домашней птицы, мороженные
|тыс тонн
|193
|18,0
|112,6
|68,8
|77,8
|Колбасные изделия
|тыс тонн
|248
|22,6
|107,2
|109,9
|106,2
|Соки фруктовые и овощные
|тыс тонн
|239
|20,7
|103,1
|101,8
|102,5
|Смеси соков фруктовых и овощных
|тыс.тонн
|191
|17,7
|104,3
|98,4
|94,3
|Овощи консервированные натуральные
|тыс тонн
|157
|3,4
|51,4
|118,6
|114,3
|Масло подсолнечное нерафинированное
|тыс тонн
|5212
|477
|99,6
|84,6
|117,0
|Маргарины и жиры пищевые
|тыс тонн
|226
|22,8
|102,3
|112,7
|122,6
|Молоко обработанное жидкое
|тыс тонн
|950
|77,5
|99,3
|108,7
|102,0
|Масло сливочное
|тыс тонн
|108
|7,4
|94,9
|106,1
|106,2
|Сыр свежий неферментированный, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр
|тыс тонн
|67,2
|5,6
|97,6
|102,2
|96,2
|Сыры плавленые
|тыс тонн
|120
|9,3
|100,3
|94,5
|106,1
|Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки
|тыс тонн
|406
|32,2
|99,8
|104,4
|97,1
|Мука
|тыс тонн
|1937
|162
|88,8
|88,4
|98,0
|Хлеб и хлебобулочные изделия
|тыс тонн
|1049
|87,4
|102,5
|91,7
|93,1
|Печенье и вафли
|тыс тонн
|259
|21,5
|91,2
|100,6
|105,0
|Сахар белый кристаллический
|1980
|336
|54,5
|102,0
|100,5
|Шоколад и другие готовые продукты с содержанием какао, в упаковках менее 2 кг
|тыс тонн
|177
|18,5
|88,8
|101,6
|103,3
|Кондитерские изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао
|тыс тонн
|180
|15,0
|89,0
|107,7
|99,0
|Соусы и продукты для приготовления соусов
|тыс тонн
|148
|15,7
|110,2
|108,3
|100,8
|Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85%
|тыс тонн
|23,7
|2,6
|124,9
|115,5
|83,8
|Продукты молокосодержащие
|тыс тонн
|141
|11,8
|98,4
|97,8
|98,6
|Коньяки, бренды
|тыс дал
|2407
|398
|120,6
|89,2
|87,0
|Водка с содержанием спирта менее 45,4%
|тыс дал
|13658
|1387
|94,0
|72,9
|82,4
|Ликеры и другие спиртные напитки
|тыс дал
|6239
|590
|100,2
|114,1
|118,3
|Пиво солодовое, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5%
|млн дал
|178
|13,2
|113,6
|102,4
|99,0
|Воды натуральные минеральные
|негазированные
|млн дал
|44,5
|3,3
|100,6
|96,9
|105,6
|газированные
|млн дал
|72,9
|5,2
|115,1
|100,2
|101,5
|Напитки безалкогольные
|млн дал
|140
|10,2
|122,6
|118,2
|119,0
|Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака
|млрд шт
|92,1
|7,4
|81,4
|83,4
|93,8
|Пряжа хлопчатобумажная
|тонн
|1907
|168
|90,8
|80,4
|76,3
|Ткани шерстяные, хлопчатобумажные, из нитей синтетических и искусственных
|тыс кв м
|103084
|10695
|105,6
|136,0
|116,9
|Одеяла и пледы дорожные
|тыс шт
|2756
|312
|103,1
|119,3
|114,8
|Белье постельное
|тыс шт
|10184
|950
|116,0
|95,7
|108,9
|Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды
|Тонн
|21407
|2070
|95,1
|106,6
|105,3
|Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, юбки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты трикотажные женские
|тыс шт
|2728
|206
|61,4
|84,7
|95,4
|Пальто, полупальто, плащи, накидки мужские и мальчиковые
|тыс шт
|346
|16,7
|52,2
|115,2
|110,0
|Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных
|тыс шт
|345
|30,5
|98,7
|121,5
|105,6
|Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных
|тыс шт
|746
|84,0
|117,5
|114,6
|99,9
|Пальто и плащи женские и девичьи
|тыс шт
|801
|53,9
|111,4
|61,2
|90,5
|Трикотаж бельевой
|тыс шт
|13487
|1229
|94,9
|99,1
|106,7
|Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания
|тыс пар
|50959
|3524
|80,4
|88,1
|101,8
|Обувь
|тыс пар
|24517
|1967
|90,6
|95,4
|105,2
|Древесина, вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм
|тыс куб м
|1781
|157
|102,3
|108,1
|104,4
|Фанера клееная, панели фанерованные
|тыс куб м
|185
|16,4
|114,1
|122,8
|103,6
|Плиты древесностружечные необработанные
|тыс куб м условн
|1354
|116
|97,4
|101,3
|103,1
|Паркет деревянный щитовой
|тыс кв м
|413
|22,4
|66,7
|47,2
|79,3
|Окна и их рамы, двери балконные и, их рамы, двери и их коробки и пороги деревянные
|тыс кв м
|1093
|97,4
|93,0
|137,8
|127,0
|Бумага для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец, пеленок, скатертей, вата целлюлозная и полотно из волокон целлюлозны
|тыс тонн
|140
|12,0
|98,1
|101,2
|104,3
|Бумага оберточная сульфитная и немелованная другая (кроме бумаги для письма, печати или др.)
|тыс тонн
|467
|39,9
|101,5
|102,7
|108,8
|Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах
|тыс тонн
|156
|13,7
|96,9
|101,8
|106,7
|Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона
|тыс тонн
|437
|39,0
|94,4
|107,6
|109,1
|Коробки и ящики, складные, из бумаги или картона негофрированных
|тыс тонн
|89,0
|9,2
|99,3
|120,3
|114,9
|Бумага туалетная
|тыс.тонн
|104
|8,5
|93,0
|94,3
|101,7
|Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон
|тыс.тонн
|45,4
|2,9
|81,8
|147,9
|103,5
|Кокс и полукокс из каменного угля
|млн тонн
|10,4
|0,9
|104,8
|91,1
|81,5
|Мазуты топочные тяжелые
|тыс тонн
|69,2
|4,0
|83,3
|32,3
|84,0
|Масла и смазки нефтяные, дистилляты нефтяные тяжелые
|тыс тонн
|79,9
|5,0
|67,6
|74,6
|122,9
|Пропан и бутан сжиженные
|тыс тонн
|311
|28,7
|107,1
|98,3
|98,5
|Красители синтетические органические
|тонн
|9616
|811
|95,6
|113,7
|119,6
|Металлоиды (неметаллы)
|тыс тонн
|96,1
|8,8
|96,9
|109,7
|111,8
|Серная кислота
|тыс тонн
|539
|44,4
|80,1
|89,0
|103,0
|Спирт этиловый неденатурированный 80%
|млн далл
|9,2
|0,9
|89,5
|82,4
|93,9
|Краски и лаки на основе полиакриловых или виниловых полимеров
|тыс тонн
|75,6
|4,0
|80,4
|110,5
|104,5
|Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы
|тыс тонн
|67,1
|3,0
|70,4
|145,6
|104,7
|Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические
|тыс тонн
|11,7
|0,9
|81,9
|84,7
|101,2
|Средства моющие и чистящие средства
|тыс тонн
|188
|17,6
|89,8
|109,5
|103,3
|Препараты лекарственные:
|содержащие пенициллин и др. антибиотики
|тонн
|1192
|115
|102,6
|119,9
|95,5
|гормональные не содержащие антибиотики
|тонн
|131
|11,2
|116,9
|110,0
|100,5
|алкалоидные не содержащие гормоны или антибиотики
|тыс тонн
|47,7
|4,3
|100,1
|100,1
|102,1
|Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами
|тыс тонн
|205
|19,2
|94,4
|127,8
|119,2
|Плиты и плитки керамические
|млн кв м
|52,3
|3,9
|89,4
|95,1
|115,4
|Кирпич неогнеупорный керамический строительный
|тыс. куб м
|2003
|154
|84,6
|112,9
|101,8
|Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные
|тыс тонн
|9307
|460
|62,2
|98,6
|102,3
|Известь негашеная, гашеная и гидравлическая
|тыс тонн
|2124
|194
|98,9
|99,7
|92,8
|Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства
|тыс тонн
|3294
|256
|99,9
|79,8
|93,3
|Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня
|тыс тонн
|4321
|338
|89,5
|92,0
|91,4
|Растворы бетонные, готовые к использованию
|млн тонн
|16,2
|1,2
|84,8
|101,7
|112,6
|Смеси строительные сухие
|тыс тонн
|1560
|98,8
|74,1
|106,5
|101,9
|Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах
|млн. кв м
|39,5
|1,8
|52,3
|89,3
|124,9
|Чугун
|тыс тонн
|20117
|1882
|101,5
|95,7
|85,2
|Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем
|тыс тонн
|10838
|936
|103,4
|103,0
|97,1
|Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем
|тыс тонн
|10652
|965
|95,9
|83,2
|80,8
|Полуфабрикаты катанные и кованные
|тыс тонн
|5879
|558
|114,0
|109,9
|93,7
|Прокат готовых черных металлов
|тыс тонн
|11740
|1057
|121,2
|96,3
|88,5
|из него
|прокат плоский горячекатаный из стали нелегированной шириной не менее 600мм
|тыс тонн
|4402
|435
|136,3
|117,9
|97,4
|профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные, горячетянутые или прессованные (экструдированные)
|тыс тонн
|869
|45,4
|76,8
|62,5
|80,0
|Трубы и трубки, профили пустотелые стальные
|тыс тонн
|1218
|97,1
|92,7
|118,6
|119,0
|Проволока из стали
|тыс тонн
|283
|23,3
|103,7
|118,4
|100,3
|Конструкции сборные строительные из чугуна или стали
|тыс тонн
|48,3
|5,9
|137,0
|135,2
|119,5
|Конструкции прочие и их части, плиты, прутки, уголки, профили и изделия подобные, из металлов черных или алюминия
|тыс тонн
|264
|26,0
|103,4
|103,6
|109,4
|Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов
|тонн
|7307
|670
|71,7
|144,1
|182,0
|Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, из черных металлов
|тыс шт
|181
|13,1
|72,8
|133,6
|109,9
|Резервуары, цистерны, баки и контейнеры подобные, из металлов черных или алюминия, вместимостью более 300 л
|тыс тонн
|21,3
|1,6
|127,7
|120,5
|186,3
|Приборы полупроводниковые
|тыс.шт.
|943
|23,4
|69,2
|12,2
|31,0
|Приборы для контроля других электрических величин
|тыс. шт.
|398
|66,5
|183,7
|115,0
|92,4
|Счетчики электроэнергии, включая калибровочные
|тыс. шт.
|933
|108
|160,5
|131,7
|105,1
|Инструменты и аппаратура для автоматического регулирования и управления, гидравлическая и пневматическая
|тыс. шт.
|24,9
|1,0
|902,7
|88,2
|318,0
|Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления
|тыс. шт.
|87,7
|6,6
|66,8
|97,0
|118,9
|Электродвигатели мощностью не более 37.5 Вт двигатели постоянного тока другие и генераторы постоянного тока
|тыс. шт.
|11,9
|1,2
|120,8
|105,3
|79,8
|Электродвигатели переменного тока однофазные, мощностью не более 750 Вт
|тыс. шт.
|63,4
|5,2
|75,9
|104,2
|107,8
|Электродвигатели переменного тока многофазные, мощностью не более 750 Вт
|тыс. шт.
|123
|8,9
|83,0
|97,4
|84,6
|Трансформаторы электрические
|млн шт
|11,0
|0,9
|80,7
|87,7
|131,6
|Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических схем на напряжение более 1000 В
|тыс шт
|275
|24,7
|127,5
|90,8
|126,3
|Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания
|тыс.шт
|1914
|170
|75,5
|86,1
|111,8
|Провод изолированный обмоточный
|тонн
|4893
|429
|86,0
|90,5
|89,3
|Проводники электрические напряжением до 1000 В
|тыс км
|451
|41,9
|83,1
|116,6
|106,5
|Проводники изолированные электр., напряжением свыше 1000 В
|км
|4200
|213
|63,0
|126,8
|133,4
|Стиральные машины, сушки
|тыс.шт
|326
|41,6
|81,5
|180,8
|91,6
|Насосы погружные, одноступенчатые дренажные и канализационные,
|тыс.шт
|65,2
|4,0
|95,9
|155,1
|95,5
|Насосы погружные, многоступенчатые
|тыс.шт
|121
|11,4
|103,6
|158,6
|97,6
|Валы другие (кроме коленчатых и карданных)
|тыс.шт
|2,4
|0,6
|317,2
|148,8
|52,3
|Грузоподъемники и конвейеры, пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов
|шт
|5228
|497
|122,4
|115,3
|120,9
|Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые, кроме оборудования подобного бытового
|тыс шт
|137
|13,1
|128,1
|91,4
|75,7
|Машины и аппараты фильтровальные или очистительные для жидкости
|тыс шт
|4,5
|0,2
|59,2
|30,8
|105,6
|Тракторы для сельского и лесного хозяйства
|шт
|4995
|334
|78,6
|67,1
|102,0
|Плуги отвальные
|шт
|1718
|95
|81,2
|117,3
|83,1
|Рыхлители и культиваторы
|шт
|3379
|238
|87,5
|92,6
|93,3
|Бороны дисковые
|шт
|3108
|81
|27,4
|36,0
|111,0
|Сеялки
|шт
|4197
|238
|78,5
|51,6
|92,9
|Станки для обработки дерева
|шт
|981
|74
|94,9
|98,7
|96,7
|Валки для прокатных станов
|шт
|6078
|558
|125,4
|120,5
|121,6
|Машины для сортировки, смешивания, дробления
|шт
|1007
|127
|230,9
|109,5
|97,4
|Бетономешалки
|шт
|5811
|99
|105,3
|63,5
|100,9
|Промышленное оборудование для переработки мяса птицы
|шт
|11761
|532
|44,4
|56,2
|104,1
|Автотранспортные средства для перевозки 10 и более людей
|шт
|929
|148
|157,4
|105,7
|168,0
|Автомобили грузовые
|шт
|944
|96
|290,9
|147,7
|214,5
|Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма)
|тыс шт
|24,2
|1,6
|75,5
|85,3
|99,0
|Вагоны грузовые и вагоны-платформы, ж/д или трамвайные, несамоходные
|шт
|6831
|963
|87,3
|111,1
|243,0
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|Электроэнергия
|млрд кВт-ч
|157,1
|14,8
|106,3
|88,7
|95,8
|в т.ч. произведенная:
|тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями
|59,6
|5,8
|99,9
|76,4
|82,2
|атомными электростанциями
|85,6
|7,7
|108,6
|93,9
|105,7
|гидроэлектростанциями
|10,5
|1,2
|126,3
|146,6
|113,6
|другими электростанциями (ветровыми, солнечными)
|1,5
|0,1
|117,6
|109,5
|106,9
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.