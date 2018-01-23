Количество новостроек в Киеве в 2017г выросло на 27% - эксперты

Количество новостроек в Киеве в 2017 году выросло на 27% по сравнению с 2016 годом и в целом по состоянию на конец года составило 197 проектов, сообщила руководитель отдела консалтинга NAI Ukraine Марина Гуревич на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"По вводу среди пригородов Киева лидирует Ирпень. По Киеву наибольшее количество объектов было введено в Голосеевском районе", - сказала она, добавив, что объем предложения на вторичном рынке жилья сохранился.

В компании прогнозируют незначительный рост цен на первичное жилье в 2018 году и незначительное падение - на вторичном рынке.

Согласно отчете NAI Ukraine, по итогам 2017 года наибольшее предложение на рынке жилья находится в сегменте однокомнатных квартир. Кроме того, наблюдалась тенденция к росту количества двухкомнатных квартир с одновременным сокращением общей площади жилья. При этом доля жилья эконом-класса несколько снизилась, хотя этот сегмент сохранил лидирующую позицию на рынке.

"По структуре введенных квадратных метров свою долю нарастил комфорт-класс. Это говорит о том, что все больше девелоперов обращает внимание на неценовые факторы - инфраструктуру, планировочные решения, общую организацию жилья", - объяснила М.Гуревич.

NAI Ukraine создана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. Она является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.