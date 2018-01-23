Вакантность складов в Киеве и регионе за год снизилась до 8% - NAI Ukraine

Вакантность складских и других логистических помещений в Киеве и регионе в 2017 году снизилась с 11% до 8%, сообщила руководитель отдела консалтинга NAI Ukraine Марина Гуревич на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Небольшой ввод нового предложения для открытого рынка и достаточно высокая активность арендаторов привели к тому, что вакантность снижается. Цена зафиксирована в гривне, арендные ставки пока остаются стабильными", - отметила она.

По словам М.Гуревич, новые площади в 2017 году в основном вводились по схеме build-to-suit, предусматривающей строительство складов под конкретного арендатора. Таким образом, количество вакантных площадей не повышалось, предложение для нового рынка оставалось довольно ограниченным.

Согласно данным NAI Ukraine, ожидаемые новые площади логистической недвижимости в 2018 году вдвое превысят показатель 2017 года и достигнут 105 тыс. кв. м.

"На 2018 год прогнозируется расширенный рост предложения, но их открытие зависит от того, смогут ли они найти арендаторов", - отметила М.Гуревич.

По прогнозам NAI Ukraine, при сохранении позитивной динамики в экономике Украины в последующие годы сохранится тенденция к сокращению вакантных площадей логистической недвижимости, а также произойдет небольшой рост арендных ставок.