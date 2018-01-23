Финансовые новости
- |
- 23.01.18
- |
- 18:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Вакантность складов в Киеве и регионе за год снизилась до 8% - NAI Ukraine
16:40 23.01.2018 |
Вакантность складских и других логистических помещений в Киеве и регионе в 2017 году снизилась с 11% до 8%, сообщила руководитель отдела консалтинга NAI Ukraine Марина Гуревич на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.
"Небольшой ввод нового предложения для открытого рынка и достаточно высокая активность арендаторов привели к тому, что вакантность снижается. Цена зафиксирована в гривне, арендные ставки пока остаются стабильными", - отметила она.
По словам М.Гуревич, новые площади в 2017 году в основном вводились по схеме build-to-suit, предусматривающей строительство складов под конкретного арендатора. Таким образом, количество вакантных площадей не повышалось, предложение для нового рынка оставалось довольно ограниченным.
Согласно данным NAI Ukraine, ожидаемые новые площади логистической недвижимости в 2018 году вдвое превысят показатель 2017 года и достигнут 105 тыс. кв. м.
"На 2018 год прогнозируется расширенный рост предложения, но их открытие зависит от того, смогут ли они найти арендаторов", - отметила М.Гуревич.
По прогнозам NAI Ukraine, при сохранении позитивной динамики в экономике Украины в последующие годы сохранится тенденция к сокращению вакантных площадей логистической недвижимости, а также произойдет небольшой рост арендных ставок.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Войны правых: С чем пойдут на выборы Билецкий и Тягнибок
|Каких сюрпризов ждать от войны между спецслужбами
|В новом году в Вооруженных силах Украины ожидается масштабное обновление бронетехники
|В Кабмине решили не обязывать всех ФОПов устанавливать платежные терминалы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% - Госстат
|Минюст привлечет иностранных адвокатов для взыскания с Газпрома 170 миллиардов
|Количество новостроек в Киеве в 2017г выросло на 27% - эксперты
|Вакантность складов в Киеве и регионе за год снизилась до 8% - NAI Ukraine
|Цены на нефть растут 23 января на ожиданиях снижения запасов в США, Brent торгуется у $69,22 за баррель
|Автогаз подорожал 23 января на 1-24 коп
Это интересно
|Amazon открыл первый универсам без касс
|Марк Цукерберг: Facebook определит надежность источников новостей через опрос
|О чем не стоит говорить на работе: 8 советов
|Названы самые дорогие и самые дешевые города мира
|Virgin Hyperloop One планирует соединить главные аэропорты Лондона системой высокоскоростных вакуумных тоннелей
|В Украине изменят состав автомобильной аптечки
|Google будет учитывать скорость загрузки сайтов при поиске с мобильного