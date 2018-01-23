Украина может выпустить еврооблигации в 1-й половине 2018, - Данилюк

Министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Украина может вернуться на рынки капитала в первой половине 2018 года.

Об этом министр сообщил в интервью Reuters, передают Українські Новини.

Украина может вернуться на международные рынки облигаций в первой половине 2018 года и, вероятно, будет учитывать некоторые предложения Международного валютного фонда (МВФ) в отношении закона о создании Антикоррупционного суда.

"Есть финансовые потребности, и, как министр финансов, я должен удовлетворять их. Всякий раз, когда рынки готовы, всякий раз, когда у нас есть оптимальное время, есть обязанность использовать рынок. У нас есть планы на этот год, и инвесторы ждут нас", - сказал он.

В ответ на сообщения от МВФ, что он не поддерживает законопроект о создании Антикоррупционного суда, поскольку законопроект не гарантирует независимость суда, Данилюк сказал, что окончательный результат имеет первостепенное значение.

"Надеюсь, мы получим документ, который удовлетворит всех", - подчеркнул министр.

При этом он добавил, что не будет удивлен, увидев некоторые из предложений МВФ, включенных в закон.

Как сообщали Українські Новини, Украина рассчитывает выпустить в 2018 еврооблигации на 2 млрд долларов.

В 2017 году Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долларов под 7,375% годовых.

Данная сделка является первым рыночным размещением для Украины с 2013 года.

Тогда Украина продала 10-летние еврооблигации на 1,25 млрд долларов с доходностью 7,5% годовых.

В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом 1 млрд долларов под госгарантии США по низким ставкам.

В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года.

Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Россия, которая отказалась принимать участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на 3 млрд.