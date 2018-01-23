Оборот розничной торговли Украины в 2017г вырос на 8,8% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в 2017 году в сопоставимых ценах увеличился на 8,8% по сравнению с 2016 годом, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

По ее данным в номинальном выражении розничный товарооборот за 12 месяцев составил 816,554 млрд грн

Как сообщает Госстат, оборот розничной торговли в декабре по сравнению с ноябрем текущего года вырос на 22,2%, а по сравнению с декабрем-2016 года – на 16,1%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в 2017 году зафиксирован в Закарпатской (на 17,2%), Одесской (на 14,1%), Львовской (на 13,5%), Черкасской (на 12,3%), Киевской (на 11,7%) и Винницкой (на 11,0%), областях.

Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за отчетный период стали: г. Киев (158,236 млрд грн), Днепропетровская (72,401 млрд грн), Харьковская (64,892 млрд грн), Одесская (62,962 млрд грн), Киевская (55,09 млрд грн), Львовская (51,899 млрд грн), Запорожская (36,293 млрд грн) области.

По данным статведомства, в Донецкой области в минувшем году розничный товарооборот увеличился на 2,9% (до 22,483 млрд грн), в Луганской – сократился на 1,9% (до 5,783 млрд грн).

Госстат уточняет, что розничный товарооборот предприятий (юрлиц) в декабре-2017 увеличился по сравнению с декабрем-2016 на 15,7%, а по сравнению с ноябрем -2017 – на 22,3%, составив 65,968 млрд грн. За 12 месяцев розничный товарооборот предприятий (юрлиц) вырос на 8,6% - до 587,785 млрд грн.

Оптовый товарооборот предприятий (юрлиц) в 2017 году годом вырос на 2,8% составив 1,932 трлн грн.



Оборот розничной торговли в 2017 году¹

Оборот розничной торговли в 2017г. (млн. грн) Индексы физического объема оборота розничной торговли в декабре 2017 к декабрю- 2016 (в сопоставимых ценах), % Индексы физического объема оборота розничной торговли в 2017г. к 2016г. (в сопоставимых ценах), % Украина² 816553,5 116,1 108,8 Винницкая 21097,3 104,2 111,0 Волынская 15336,3 112,9 94,2 Днепропетровская 72401,9 112,7 108,3 Донецкая³ 22482,5 116,1 102,9 Житомирская 20008,5 108,5 105,6 Закарпатская 18316,4 109,6 117,2 Запорожская 36293,3 111,3 105,9 Ивано-Франковская 19347,4 117,6 107,3 Киевская 55090,4 126,1 111,7 Кировоградская 15417,2 116,4 103,9 Луганская³ 5782,8 116,8 98,1 Львовская 51898,9 124,3 113,5 Николаевская 19522,7 108,1 109,7 Одесская 62961,7 121,3 114,1 Полтавская 25784,1 123,3 110,5 Ривненская 14933,5 111,2 102,7 Сумская 16374,2 121,3 108,3 Тернопольская 11679,7 112,3 99,5 Харьковская 64891,9 118,7 106,8 Херсонская 19326,5 114,9 110,1 Хмельницкая 20369,0 116,2 106,0 Черкасская 19630,9 124,1 112,3 Черновицкая 13592,7 113,1 104,9 Черниговская 15777,4 111,0 104,4 г. Киев 158236,3 113,6 108,9

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

2 – Включая данные розничного товарооборота предприятий (юрлиц и физических лиц-предпринимателей), основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля)

3- Данные могут быть уточнены

Данные Госстат