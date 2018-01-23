Общий госдолг в ноябре вырос на 0,05% до $76,33 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в ноябре вырос на 0,05%, или на 40 млн долларов до 76,33 млрд долларов (по состоянию на 30 ноября) по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец ноября составил 2 062 млрд гривен, или 76,33 млрд долларов против 2 046,78 млрд гривен, или 76,29 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 ноября составил 1 756,10 млрд гривен (65,01 млрд долларов) против 1 738,73 млрд гривен, или 64,81 млрд долларов месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 40 млн долларов до 38,48 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос на 11,28 млрд гривен до 716,59 млрд гривен (26,53 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 30 ноября составил 305,90 млрд гривен, или 11,32 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 до 70,97 млрд долларов.

Предельный размер госдолга в госбюджете на 2017 год заложен на уровне 1 823,7 трлн гривен.