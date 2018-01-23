Транспортные предприятия Украины в 2017г увеличили перевозку грузов на 1,8% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в 2017 году увеличили перевозку грузов на 1,8% по сравнению с 2016 годом – до 635,9 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 5,8% - до 343,1 млрд ткм.

Согласно статданным, в 2017 году железнодорожным транспортом перевезено во внутреннем сообщении и на экспорт 277,3 млн тонн грузов, что на 5,1% меньше, чем в 2016. Перевозки лесных грузов снизились на 33,2%, кокса - на 29,2%, каменного угля - на 23,8%, черных металлов - на 17,6%, химических и минеральных удобрений - на 15,8%, железной и марганцевой руды - на 6,5%.

Вместе с этим перевозки цемента увеличились на 1%, зерна и продуктов перемола - на 11,8%, лома черных металлов - на 14,9%, нефти и нефтепродуктов - на 15,3%, строительных материалов - на 16,5%.

В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 44,2%. По сравнению с 2016 годом объемы заграничных перевозок грузов уменьшились на 21,3%.

В 2017. увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка нефти выросла на 5,3%, газа - на 8,5%. Транзит нефти вырос на 0,8%, газа - на 13,7%. Вместе с этим перекачка и транзит аммиака сократились соответственно на 15,5% и на 15,9%

Перевозка грузов авиатранспортом в 2017 году возросла на 10,5% - до 0,1 млн тонн.



Грузовые перевозки в Украине в 2017г характеризуются следующими данными:

Грузооборот Перевезено грузов млн ткм в % к 2016г млн тонн в % к 2016г. Транспорт 343057,1 105,8 635,9 101,8 железнодорожный 191914,1 102,3 339,5 98,9 автомобильный 41178,8 108,4 175,6 104,7 водный 4257,1 106,3 5,9 88,1 трубопроводный 105434,4 111,7 114,8 107,6 авиационный 272,7 120,5 0,1 110,5

Данные: Госстат