Транспортные предприятия Украины в 2017г увеличили перевозку грузов на 1,8% - Госстат

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 5,8% - до 343,1 млрд ткм.
Согласно статданным, в 2017 году железнодорожным транспортом перевезено во внутреннем сообщении и на экспорт 277,3 млн тонн грузов, что на 5,1% меньше, чем в 2016. Перевозки лесных грузов снизились на 33,2%, кокса - на 29,2%, каменного угля - на 23,8%, черных металлов - на 17,6%, химических и минеральных удобрений - на 15,8%, железной и марганцевой руды - на 6,5%.
Вместе с этим перевозки цемента увеличились на 1%, зерна и продуктов перемола - на 11,8%, лома черных металлов - на 14,9%, нефти и нефтепродуктов - на 15,3%, строительных материалов - на 16,5%.
В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 44,2%. По сравнению с 2016 годом объемы заграничных перевозок грузов уменьшились на 21,3%.
В 2017. увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка нефти выросла на 5,3%, газа - на 8,5%. Транзит нефти вырос на 0,8%, газа - на 13,7%. Вместе с этим перекачка и транзит аммиака сократились соответственно на 15,5% и на 15,9%
Перевозка грузов авиатранспортом в 2017 году возросла на 10,5% - до 0,1 млн тонн.
Грузовые перевозки в Украине в 2017г характеризуются следующими данными:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к 2016г
|млн тонн
|в % к 2016г.
|Транспорт
|343057,1
|105,8
|635,9
|101,8
|железнодорожный
|191914,1
|102,3
|339,5
|98,9
|автомобильный
|41178,8
|108,4
|175,6
|104,7
|водный
|4257,1
|106,3
|5,9
|88,1
|трубопроводный
|105434,4
|111,7
|114,8
|107,6
|авиационный
|272,7
|120,5
|0,1
|110,5
Данные: Госстат