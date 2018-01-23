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В 2017 объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг уменьшился на 30,2% до 4 млрд гривен
18:17 22.01.2018 |
В 2017 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 30,2% до 3 980,1 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 2 811,1 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 1 169 млн гривен (3 403,1 млн гривен и 2 301,6 млн гривен соответственно за аналогичный период 2016 года).
Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в декабре 2017 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 27,2% и составил 993,4 гривен.
В 2017 году субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 8 809,3 тыс. домохозяйств, что на 1 132,1 тыс., или на 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В городских населенных пунктах субсидии получили 6 026,5 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 2 782,8 тыс.
Всего в 2017 году за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 8 202,5 тыс. домохозяйств, что на 10,3% больше по сравнению с 2016 годом (из них на городские населенные пункты приходится 67,5% обращений).
В декабре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 6 920,7 тыс. домохозяйств, из них 37,5% состояли из 1 человека, 28,2% - из 2 человек, остальные - из 3 и более человек.
Как сообщали Українські Новини, в январе-ноябре 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 17,4% до 3 677,4 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В 2016 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в 2,4 раза (143,2%) до 5 704,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2 345,9 млн гривен).
Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.
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