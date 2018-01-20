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В Украине нет дефицита угля, - Насалик
17:06 19.01.2018 |
В Украине пока нет дефицита угля, наоборот - есть профицит. Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент РБК-Украина.
"В Украине нет дефицита угля - есть профицит", - заявил Насалик.
Министр отметил, что Украина вдвое сократила потребление угля газовой группы. По словам Насалика, при выполнении своих обязательств со стороны ПАО "Центрэнерго" по закупке угля из государственных шахт, никаких замечаний по поставкам угля газовой группы на станции не будет.
Напомним, при этом в начале сентября Насалик констатировал дефицит угля газовой группы.
"На сегодняшний день мы ощущаем нехватку газовой группы угля, производимой на территории Украины", - сказал он.
Глава Минэнергоугля также призвал местные власти обратиться в теплокоммунэнерго, чтобы они погасили долг перед энергетиками. При этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в этом году на угольную отрасль из бюджета было выделено больше 2 млрд гривен, поэтому речь должна идти об "эффективном и рациональном их использовании".
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