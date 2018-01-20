KPMG констатирует бум иностранного контрактного производства в Украине

Украинские компании практически во всех промышленных отраслях внедряют практику контрактного производства, в частности, иностранного, благодаря возможности таким образом сократить расходы, полагает старший менеджер, адвокат налогового и юридического консультирования KPMG в Украине Тарас Коваль.

"У компаний есть много причин для аутсорсинга производства, но превалирующий импульс для принятия решения в пользу аутсорсинга обычно сводится к одной "классической" - сокращение расходов. В Украине этого можно достичь за счет сравнительно низкой стоимости труда, образовательного уровня трудовых ресурсов и расходов, связанных с эксплуатацией производства", - прокомментировал Т.Коваль.

Контрактное производство или промышленный аутсорсинг - это бизнес-модель, предполагающая передачу от заказчика к исполнителю непосредственно (полностью или частично) производственного процесса. Такая особенная практика организации производства позволяет компаниям-собственникам торговых марок, патентов, технологий или избытка производственных заказов размещать заказы на промышленное производство на других компаниях, владеющих необходимым промышленным оборудованием, технологиями и квалифицированным персоналом, указано в релизе KPMG.

Внутреннее контрактное производство предусматривает хозяйские отношения между заказчиком и исполнителем, которые являются резидентами одной страны, тогда как при иностранном контрактном производстве они являются резидентами разных стран, поясняет компания.

По результатам исследований эксперты KPMG выделяют ряд преимуществ создания контрактного производства в Украине, среди которых - налоговые льготы как освобождение от импортного налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных платежей, возмещение НДС на услуги переработки и украинский компонент. Также среди преимуществ эксперты называют 18 соглашений о свободной торговле, низкая минимальная зарплата и удобное географическое положение для интеграции производства в цепь поставок, говорится в релизе компании.