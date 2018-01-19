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Украина ведет переговоры с Латвией и Эстонией о разрешении вопроса с включением этих стран в список оффшорных зон
11:54 19.01.2018 |
Украина ведет переговоры на уровне послов и министерств финансов в связи с решением украинского правительства включить Эстонию и Латвию в список оффшорных зон, сообщил министр финансов Александр Данилюк.
"Да, такое решение было принято, и у нас был уже разговор с послами Эстонии и Латвии. Это связано с тем, что в двух этих странах - в Эстонии уже несколько лет, а в Латвии с 1 января этого года внедрен механизм налогообложения прибыли на выведенный капитал. Имеется в виду, что прибыль не облагается налогом, пока она не распределяется в виде дивидендов, например. Однако у нас есть требования законодательства... есть некоторый конфликт с законом. Но это не конфликт с дружественными государствами", - сказал министр, отвечая в парламенте на вопрос народного депутата Александра Кодола ("Народный фронт").
Он отметил, что Минфин работает над разрешением этого вопроса с учетом того, что Украина намерена запустить модель налога на выведенный капитал в 2019 году.
"Мы на контакте как с посольствами, так и с министерствами финансов этих стран", - отметил он.
"Ведется работа на уровне посольства и на уровне министров финансов этих стран", - подтвердил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Как сообщалось, правительство Украины в конце 2017 года включило Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании (ТЦО). В него также вошли Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Маврикий, независимое государство Самоа. Общее количество стран увеличилось с 65 до 85.
По словам посла Эстонии в Украине Герта Антсу, официальная причина включения в список заключается в том, что Украина из-за освобождения реинвестированной прибыли от налога (согласно действующему в Эстонии налогу на выведенный капитал) рассматривает эстонскую ставку налога на прибыль как нулевую. В то же время в Эстонии прибыль облагается налогом при изъятии дивидендов, и система не позволяет избежать налогообложения. "Поэтому мы считаем, что оказались в списке по ошибке", - сказал он.
Г.Антсу отмечал, что решение касается всех предпринимателей, занимающихся экспортом в Украину. В позапрошлом году таких фирм было 402.
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