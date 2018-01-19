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В январе-ноябре численность населения сократилась на 181,5 тыс. до 42,4 млн
09:45 19.01.2018 |
В течение января-ноября 2017 года численность населения Украины сократилась на 181,5 тыс. человек и на 1 декабря составила 42 403 тыс. человек.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Число умерших превышает число живорожденных: на 100 умерших - 64 живорожденных.
Как сообщали Українські Новини, в течение января-октября 2017 года численность населения Украины сократилась на 166,3 тыс. человек и на 1 ноября составила 42 418,2 тыс. человек.
По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.
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