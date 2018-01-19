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МВФ: Украина должна продолжить работу по реформированию пенсионной системы
07:39 19.01.2018 |
Пенсионная реформа, проведенная в Украине, не обеспечивает формирование полностью справедливой и устойчивой пенсионной системы в стране.
Об этом заявил директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос УНИАН о соответствии пенсионной реформы обязательствам Украины в рамках программы сотрудничества с Фондом.
"Украина не так давно приняла закон о пенсионной реформе. Закон содержит важные положения по модернизации пенсионной системы Украины, но также содержит недостатки, которые снижают мотивацию людей работать дольше и делать взносы в (пенсионную - УНИАН) систему. Это не полностью обеспечивает справедливую и устойчивую пенсионную систему, и мы думаем, что больше работы должно быть сделано", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в конце ноября 2017 года заявлял, что все еще анализирует принятую Верховной Радой в начале ноября прошлого года пенсионную реформу на предмет наличия стимулов для более позднего выхода на пенсию и, соответственно, большего объема взносов в Пенсионный фонд.
В Фонде отмечали, что для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, включая долгосрочную финансовую устойчивость Пенсионного фонда, а также принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, а также создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.
Закон о пенсионной реформе был принят Верховной Радой 3 октября и вступил в силу 11 октября 2017 года. Этим документом введены требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и повышена пенсия 9 миллионам пенсионеров на сумму от 200 до 1000 гривень.
Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов.
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