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Промпредприятия Украины в 2017г увеличили потребление газа на 12,5%, население - снизило на 7%
18:40 18.01.2018 |
Украина в 2017 году снизила потребление природного газа на 0,5% (на 0,161 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 32,2 млрд куб. м.
По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в частности, промышленность потребила 10,8 млрд куб. м (+12,5% к 2016-му), население и бюджетные организации - 11,6 млрд куб. м (-6,9%), ТКЭ - 6 млрд куб. м (-14,7%). Производственно-технологические расходы (ПТР) составили 3,8 млрд куб. м (+16,2%).
Как сообщалось, Украина в 2016 году сократила потребление природного газа на 4,1% (на 1,366 млрд куб. м) по сравнению 2015 годом - до 32,361 млрд куб. м. В частности, промышленность потребила 9,599 млрд куб. м (-15,9% к 2015-му), население и бюджетные организации - 12,457 млрд куб. м (+2,3%), ТКЭ - 7,034 млрд куб. м (+1,4%), производственно-технологические расходы составили 3,271 млрд куб. м (+2,4%).
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