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В ФГИ рассказали, когда стартует приватизация госимущества
17:30 18.01.2018 |
Перед началом приватизации государственного имущества необходимо внести изменения в около двадцати законодательных актов. Об этом в кулуарах парламента журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, передает корреспондент РБК-Украина.
"Под этот закон необходимо внести изменения в практически двадцать законодательных актов. Часть нормативных документов идет на уровне Фонда госимущества Украины и у нас уже наработаны в рабочем варианте эти изменения. Мы их примем достаточно быстро. Но половина того, куда надо внести изменения, находится на уровне Кабинета министров", - заявил Трубаров.
По его словам, следующим этапом должно стать разблокирование ситуации, связанной с объектами, приватизация которых запрещена.
Руководитель фонда отметил, что сейчас из 900 объектов государственной собственности, которые должны выставляться на продажу, около 200 находятся в списках запрещенных к приватизации.
Напомним, сегодня, 18 января, Рада приняла закон о приватизации госимущества.
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