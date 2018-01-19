В ФГИ рассказали, когда стартует приватизация госимущества

Перед началом приватизации государственного имущества необходимо внести изменения в около двадцати законодательных актов. Об этом в кулуарах парламента журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, передает корреспондент РБК-Украина.

"Под этот закон необходимо внести изменения в практически двадцать законодательных актов. Часть нормативных документов идет на уровне Фонда госимущества Украины и у нас уже наработаны в рабочем варианте эти изменения. Мы их примем достаточно быстро. Но половина того, куда надо внести изменения, находится на уровне Кабинета министров", - заявил Трубаров.

По его словам, следующим этапом должно стать разблокирование ситуации, связанной с объектами, приватизация которых запрещена.

Руководитель фонда отметил, что сейчас из 900 объектов государственной собственности, которые должны выставляться на продажу, около 200 находятся в списках запрещенных к приватизации.

Напомним, сегодня, 18 января, Рада приняла закон о приватизации госимущества.