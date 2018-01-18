Украина настроена на дальнейшее сотрудничество с МВФ - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о намерении продолжать дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом, сообщила пресс-служба Кабинета министров по результатам встречи премьера с представителями ведущих немецких компаний, работающих в Украине.

"Мы настроены на дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом, и будем всесторонне поддерживать наше экономическое развитие", - приводит пресс-служба слова премьера.

По словам В.Гройсмана, правительство ожидает принятия законодательных решений о проведении масштабной приватизации на основе английского права и создание антикоррупционного суда в ближайшее время.

Как сообщалось, 22 декабря 2017 года В.Гройсман заявлял, что не считает, что конфликт между министром финансов Украины Александром Данилюком и генеральным прокурором Украины Юрием Луценко может повлиять на сотрудничество с МВФ.

И.о. главы ФГИ Виталий Трубаров убежден, что Верховная Рада сможет принять в целом законопроект №7066 о приватизации государственного имущества, принятый за основу 9 ноября прошлого года, в течение текущего дня, 18 января.

