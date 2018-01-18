Южанина рассказала, при каком условии могут быть отменены ограничения на беспошлинный ввоз товаров

Как только начнет полноценно работать общая информационная база государственной пограничной и таможенной служб, ограничения на беспошлинный ввоз товаров на территорию Украины гражданами страны может быть отменен. Об этом заявила народный депутат от фракции БПП, глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики ВРУ Нина Южанина, сообщает пресс-служба БПП.

"В комитете мы уже обсуждали вопрос, что можем сделать для того, чтобы человек, который ввозит товары для личного пользования, а не на продажу, не платил дополнительных налогов. Сейчас действует норма, гражданин находиться за пределами Украины не менее 24 часов. Эта норма закрывает для "челноков" возможность 4-5 раз в сутки пересекать границу на автомобиле с товарами и не платить при этом никаких налогов", - пояснила Южанина.

По ее словам, на сегодняшнем заседании комитета будет заслушан отчет и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, в котором он, в частности, должен доложить об организации работы информационной базы для пересечения границы гражданами.

Южанина подчеркнула, что на тот момент, когда принималось решение о введении указанных ограничений еще не было общей базы данных пограничников и таможенников, которая бы давала возможность отслеживать на всех пунктах пересечения границы сколько раз в сутки человек пересек границу.

Поэтому, если работа такой информационной базы уже организована по всем пунктам пересечения границы, и в on-line режиме можно будет проследить, сколько раз человек за сутки пересек границу, то ограничения на безпошлинный ввоз товаров будут отменены.