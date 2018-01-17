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Сфера IT в 2017 году принесла Украине 3,6 миллиарда долларов
11:42 17.01.2018 |
В 2017 году украинская IT-отрасль выросла в долларовом эквиваленте, экспорт IT-услуг составил 3,6 миллиарда долларов.
Об этом сообщает ассоциация "IT Украины".
По подсчетам ассоциации, объединяющей аутсорс-компании, объем экспорта вырос примерно с 3 млрд долларов до 3,6 млрд долларов в 2017 году.
На текущий год прогноз составляет 4,5 млрд долларов.
К 2025 году отрасли пророчат рост почти вдвое.
По оценкам ассоциации, среди обязательных условий роста отрасли: стабильность налоговой политики, отсутствие новых регуляторных барьеров, развитие IT-образования и кадров и активное продвижение бренда Украины на международном рынке.
Всего в отрасли, по данным ассоциации, сейчас занято порядка 116 тысяч специалистов.
Рейтинг украинских вузов по количеству подготовленных специалистов для отрасли вполне ожидаемо возглавляет КПИ.
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