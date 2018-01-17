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Украина вернула свою привлекательность для международного ритейла
В 2018 году в Киеве на высоком уровне сохранится активность ритейлеров. Так, на фоне улучшения макроэкономической ситуации в 2017 году H&M и IKEA объявили о готовности развиваться на украинском рынке. Появление таких крупных игроков станет сигналом для других компаний, которые до этого рассматривали Украину как возможный вариант для экспансии, однако решения о выходе откладывались по причине нестабильной экономической ситуации.
Об этом сообщают аналитики компании JLL.
«Уже в 2018 году ожидается открытие первых магазинов таких брендов, как DeFacto, Decathlon, Koton, FLO, H&M и Zara Home. Все они будут открыты напрямую материнскими компаниями; это говорит о том, что Украина вернула свою привлекательность для международного ритейла», - комментирует Екатерина Весна, руководитель отдела торговых площадей компании JLL (Украина).
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