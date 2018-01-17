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Украина присоединилась к международной программе контроля над контейнерными перевозками
17:39 16.01.2018 |
Украина присоединилась к программе глобального контроля над международными контейнерными перевозками ООН и Всемирной таможенной организации, сообщил и. о. главы Государственный фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан.
"Сегодня вместе с директором департамента анализа и общественных связей управления по наркотикам и преступности ООН Жан-Люком Лемайо и главой Госпогранслужбы Петром Цигикалом подписали соответствующий меморандум", - написал он на своей странице в сети Facebook.
М.Продан отметил значительно возрастающий в последнее время поток грузов в Украине: в 2017 в страну поступило на 700 тыс. контейнеров больше, чем в 2016-м.
"Мы оформили почти 5 млн контейнеров. Также увеличился и транзит. В Одесском морском торговом порту он вырос более чем на 16%. Эффективный контроль над потоком контейнеров, который постоянно растет, невозможен без взаимодействия с зарубежными партнерами, без получения от них информации по грузам с высокой степенью риска. Поэтому мы активизировали процесс переговоров для участия в программе глобального контроля над международными контейнерными перевозками", - сообщил он.
По словам М.Продана, благодаря участию в указанной программе Украина получает доступ к международным базам данных, с помощью которых можно отслеживать нелегальные потоки наркотиков, оружия, фальсификата.
"Еще до того как контейнер доберется до Украины, мы уже будем знать о возможности его использования для нелегальных перевозок", - отметил и. о. главы ГФС.
М.Продан также сообщил, что во время подготовки к присоединению к программе еще в прошлом году были созданы две группы - в Одесском МТП и аэропорту "Борисполь" (Киев).
"Наши зарубежные партнеры провели обучение этих групп, уже сегодня они смогут в полном объеме анализировать данные по международной системе контроля над перемещением контейнеров. То есть, мы уже сейчас сможем в полном объеме оценивать риски тех грузов, которые поступают в Украину или перемещаются через наше государство транзитом", - написал он.
М.Продан добавил, что в перспективе планируется создать такие оперативные группы и в пунктах пропуска на западной границе страны.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины разрешил заход в акваторию порта выгрузки судам иностранного плавания, перевозящим контейнеры, до подачи электронной документации о грузе.
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