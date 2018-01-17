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Данилюк обеспокоен решением Кабмина об отмене реформы ГФС
Министр финансов Александр Данилюк обеспокоен решением Кабинета Министров об отмене реформы Государственной фискальной службы.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.
"Я обеспокоен решением Кабинета Министров, которое было принято, пока я был в командировке в Соединенных Штатах Америки, об отмене актов Кабмина, направленных на институциональную реформу Государственной фискальной службы, в частности реорганизацию структуры, привлечение новых людей и окончательную ликвидацию налоговой милиции. Планирую исправить это недоразумение", - написал министр.
Данилюк считает это не станет причиной торможения самой реформы.
"Те, кто надеялся, что решение Кабмина - это конец реформе, поспешили радоваться. Я уже разговаривал с премьер-министром Владимиром Гройсманом, и он заверил в поддержке реформы ГФС. Премьер хорошо понимает важность этих изменений для страны, ее экономики и людей. Поэтому я уверен, что исправление этого недоразумения станет толчком для быстрых изменений в ГФС", - сообщил Александр Данилюк.
Министр финансов отметил, что отмененная концепция реформы службы предусматривала уменьшение полномочий руководителей областных ГФС.
"Почему это важно? Сейчас существуют квоты, предусматривающие распределение должностей в региональных таможнях и налоговых между сферами влияния. Контролируя региональные органы ГФС, местные "князьки" и их друзья в Киеве наживаются на бизнесе, откатах, контрабанде и фактически тормозят экономическое развитие нашей страны. И именно эти группы интересов сейчас пытаются помешать изменениям. На этот раз не хватило смелости разорвать эти связи и реализовать изменения", - добавил Данилюк.
Как сообщали Українські Новини, 11 января Кабинет Министров отменил реформирование Государственной фискальной службы и таможни.
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