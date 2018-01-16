Финансовые новости
- |
- 16.01.18
- |
- 01:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В декабре официальный уровень безработицы повысился на 0,2 п.п. до 1,4%
18:11 15.01.2018 |
В декабре 2017 года официальный уровень безработицы повысился на 0,2 процентного пункта до 1,4%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, по состоянию на 1 января 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 354,4 тыс. безработных.
На 1 декабря 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 309 тыс. безработных.
Количество вакансий в декабре составило 50,4 тыс. (70 человек претендуют на 10 вакансий).
Средний размер пособия на одного безработного - 2 331 гривна.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2017 года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентного пункта до 1,2%.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке 15 января вырос из-за американского праздника
ТОП-НОВОСТИ
|Что требует МВФ: полный текст письма из Вашингтона на Банковую
|Переработчики предупредили украинцев о подорожании молочки
|Почему Украине не надо возвращать корабли из Крыма
|Страшный сон Путина. Появится ли в Украине своя гиперзвуковая ракета
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Переработчики предупредили украинцев о подорожании молочки
|В декабре официальный уровень безработицы повысился на 0,2 п.п. до 1,4%
|Цены на нефть слабо меняются 15 января, Brent торгуется у $69,8 за баррель
|БРСМ-Нафта неожиданно сменила собственника
|В программе импортозамещения Укроборонпрома доля малых и средних предприятий достигла 65-70% - пресс-служба
|С 12 по 15 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо выросли в большинстве украинских сетей АЗС
|Украина из-за морозов увеличила подъем газа из ПХГ почти вдвое
Это интересно
|Представлена Lenovo Mirage Solo — первая гарнитура VR с поддержкой Google Worldsense
|На CES 2018 показали обновленного секс-робота Гармонию
|Американский производитель вертолетов Bell Helicopter представил концепт летающего такси
|В США заподозрили смартфоны Huawei Mate 10 в шпионаже
|CES 2018: Razer HyperFlux — система беспроводной передачи энергии на мышь через коврик
|Неизвестная китайская фирма построила электрокар с запасом хода 700 километров
|Project Linda трансформирует смартфон Razer в игровой ноутбук