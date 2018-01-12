Минфин Украины повысил прогноз размера гарантированного государством долга к концу 2018 г. более чем вдвое

Министерство финансов Украины прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года в 2,3 раза – до 747,6 млрд грн, тогда как прогнозируемый показатель на 2017 год не должен превысить 321 млрд грн.

Такие данные обнародованы в презентационных материалах о показателях госбюджета на 2018 год на сайте министерства.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Минфина, прогноз гарантированного государством долга учитывает потенциальную выборку по действующим соглашениям, а по будущим – в случае предоставления новых гарантий. Также учитывается погашение обязательств.

"Основу прогноза на 2018 год составляет полная выборка средств по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, кредитным соглашением между Государственным банком развития КНР и НАК "Нафтогаз Украины", полное предоставление государственных гарантий в 2017 и 2018 гг.", - пояснили в пресс-службе Минфина.

"К тому же все расчеты сделаны по курсу 30,1 грн за доллар на конец года, тогда как реальный показатель по итогам 2018 года может быть значительно ниже, о чем свидетельствует ситуация на примере 2017 года", – объяснили агентству в комментарии.

Предельный размер государственного долга на конец 2018 года не превысит 1,999 трлн грн, тогда как по итогам 2017-го предполагаемый размер госдолга не должен превысить 1,83 трлн грн.

Соотношение госдолга к ВВП вырастет с ожидаемых 75,6% в 2017-м до 82,4% к концу 2018-го, прогнозирует Минфин. В целом к концу текущего года госдолг не должен превысить 2,756 трлн грн.

Как сообщалось, закон о госбюджете на 2017 год после пересмотра в июле предполагал предельный размер госдолга на конце 2017 года в 1,83 млрд грн, предельный размер гарантированного государством долга в 579,4 млрд грн по сравнению с 1,501 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в законе о госбюджете-2016.