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Кабмин отменил реформу ГФС и таможни
12:47 12.01.2018 |
Кабинет Министров отменил реформирование Государственной фискальной службы и таможни.
Соответствующее решение было принято правительством 11 января, передают Українські Новини.
Также отменена реформа органов налогового и таможенного контроля.
Кабинет министров отменил ранее принятые постановления о реформировании органов налогового и таможенного контроля и территориальных органов Государственной фискальной службы.
В частности, отменены постановления правительства от 29 марта и 19 июля 2017 года.
Этим же актом, Кабмин отменил еще ряд своих постановлений, таких как создание Совета по вопросам стратегического развития Украины и два акта правительства, касающихся изменения целевого назначения земельного участка.
Как сообщали Українські Новини, ранее министр финансов Александр Данилюк и представитель Международного валютного фонда в Украине Йост Люнгман заявили о необходимости немедленного реформирования Государственной фискальной службы.
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