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В Минфине рассказали, на чем сосредоточатся в 2018 году
20:31 11.01.2018 |
Министерство финансов планирует в 2018 году создать Службу финансовых расследований, провести реформу госбанков и ввести на законодательном уровне среднесрочное бюджетное планирование.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, среди своих ТОП-задач Минфин называет системное изменение процесса бюджетирования в Украине, финансирование медицинской и образовательной реформ, реализацию среднесрочной Стратегии управления госдолгом, работу над упрощением условий ведения бизнеса и финансовую децентрализацию.
"Минфин продолжит внедрение изменений в работе фискальных и таможенных органов, а в налоговой сфере планируем усовершенствовать систему рисков по НДС, внедрить налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль и создать единый счет для уплаты налогов и сборов", - говорится в сообщении.
Другим важным приоритетом на 2018 год для Минфина является создание Службы финансовых расследований, которая должна стать единственным органом для расследования финансовых преступлений против государства.
"Также на повестке дня 2018 года стоит реформа государственных банков, в рамках которой мы работаем над разработкой обновленной Стратегии реформирования госбанков, постепенно меняем систему корпоративного управления в Ощадбанке и Укрэксимбанке", - сообщает пресс-служба.
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