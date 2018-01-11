Кабмин утвердил бюджет ПФ-2018 с доходами 353,6 млрд гривен и дотацией из госбюджета 139,3 млрд гривен

Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2018 год доходами 353,6 млрд гривен и расходами 345,8 млн гривен.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в четверг, передают Українські Новини.

При этом собственные доходы ПФ запланированы в размере 213,5 млн гривен, остатки средств ПФ на начало года составили 0,9 млрд гривен, из государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, повышений к пенсиям и дефицита ПФ предусмотрено 139,3 млрд гривен.

В числе доходов сумма единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование - 208,3 млрд гривен, средства от предприятий на покрытие расходов на выплату и доставку пенсий работавшим по списку №1 производств - 3,1 млрд гривен, по списку №2 производств - 1,9 млрд гривен (списки №1 и №2 тяжелых и вредных производств, дающих право на льготную пенсию), средства, уплаченные банками за пользование временно свободными средствами ПФ - 117,7 млн гривен.

В числе расходов на пенсию согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании - 231,4 млрд гривен, на пенсию согласно другим законам - 6,1 млрд гривен, на пенсионное обеспечение военнослужащих в части пенсий из солидарной системы - 5,1 млрд гривен, на выплату помощи участниками боевых действий и инвалидам войны - 81,7 млн гривен, на пенсионное обеспечение проживающих за границей и иностранных пенсионеров - 195,7 млн гривен, на финансирование административных расходов ПФ - 5,5 млрд гривен, на оплату услуг по выплате и доставке пенсий - 1 млрд гривен.

Расходы госбюджета на финансовое обеспечение выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям - 97,4 млрд гривен.

Планируемые остатки средств ПФ на конец года - 7,8 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в начале декабря Кабмин сократил дефицит бюджета ПФ -2017 на 7,9 млрд гривен до 133,5 млрд

При этом прогноз собственных поступлений ПФ в 2017 году был увеличен с 141,9 млрд гривен до 162 млрд, (с учетом остатков средств до 162,8 мрлд гривен).

Всего доходы ПФ были увеличены с 284 млрд гривен до 296,3 млрд гривен, расходы увеличены с 283,2 млрд гривен до 295,4 млрд гривен, а остаток средств на конец года - с 840,6 млн гривен до 851,4 млн гривен.