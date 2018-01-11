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Кабмин утвердил концепцию 5-летней госпрограммы развития автодорог с прогнозной сметой в 322 млрд грн
12:56 11.01.2018 |
Кабинет министров Украины в четверг, 11 января, утвердил концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2018-2022гг.
Согласно концепции, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", целью программы является создание современной сети автодорог, которая позволит увеличить объем перевозок и улучшить инвестиционный климат, обеспечить эффективность транспортных услуг.
Программа предусматривает, в частности, восстановление и развитие сети дорог по маршрутному принципу, например, с Запада на Восток, завершение строительства объектов высокого уровня готовности, поэтапное введение долгосрочных контрактов, активизацию сотрудничества с международными финансовыми организациями для привлечения средств, создание условий для привлечения инвесторов, внедрение геоинформационной системы управления дорогами и др.
Среди ожидаемых результатов реализации программы: улучшение состояния 9,1 тыс. км дорог, строительство и реконструкция 1 тыс. км дорог, поступление дополнительных средств от транзитных автоперевозок, широкое использование экспортного и логистического потенциала, снижение себестоимости перевозок.
Также указывается, что расчетная потребность в трудовых ресурсах для выполнения программы составляет около 55 тыс. рабочих мест.
Финансирование программы планируется осуществлять за счет средств государственного бюджета, МФО, других источников.
Ориентировочный объем финансирования составляет 322,575 млрд грн, из которых 176 млрд грн - бюджетных средств.
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