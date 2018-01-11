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Кабмин согласовал снижение ставок портовых сборов на 20%
12:52 11.01.2018 |
Кабинет министров Украины на заседании в четверг, 11 января, согласовал сниженных ставок портовых сборов.
Согласно тексту соответствующего распоряжения правительства, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", Кабмин согласился предложением Министерства инфраструктуры относительно снижения ставок корабельного, канального, маякового, санитарного, якорного, причального, административного портовых сборов и утвердил к ним коэффициент 0,8. Таким образом, согласовано снижение ставок на 20%.
Согласно документу указанное решение должно было вступить в силу еще с 1 января 2018 года.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины в декабре 2017 года снизил норму отчисления чистой прибыли в государственный бюджет госпредприятием "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) до 50% с 75% с 1 января 2018 года, а также предписал в двухмесячный срок принять меры по снижению ставок корабельного, канального, маякового, санитарного, якорного, причального, административного портовых сборов, начиная с 1 января 2018 года. Речь шла о снижении до 20%.
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