Финансовые новости
- |
- 11.01.18
- |
- 22:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин разрешил размещать временно свободные бюджетные средства в инвалюте
12:43 11.01.2018 |
Кабинет Министров разрешил размещать временно свободные бюджетные средства единого казначейского счета на депозитных счетах в иностранной валюте.
Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в четверг, передают Українські Новини.
Ранее размещение бюджетных средств разрешалось исключительно в гривне.
Принятие вышеуказанного постановления позволит более эффективно использовать бюджетные средства с учетом прогнозированной необходимости в иностранной валюте, состояния платежного баланса, дефицита бюджета, ситуации с обслуживанием внешнего долга и минимизации рисков курсовых колебаний.
Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров утвердил методику оценки фискальных рисков госсектора экономики.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ продолдает продажу доллара на межбанке в режиме наилучшего курса
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк изучает возможность внедрения е-гривни, а не собственной криптовалюты
|Продажа Uniper финнам серьезно затрагивает различные интересы России
|Текст решения суда о спецконфискации $1,5 млрд Януковича засекречен из-за продолжающегося расследования - Енин
|Кабмин рекомендует отмечать ряд государственных праздников четырьмя выходными в 2018г
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Минфине рассказали, на чем сосредоточатся в 2018 году
|В Укравтодоре назвали дороги, которые построят в 2018-2022 годах
|Мировые цены на продовольствие в 2017 г. достигли максимума с 2014 г. - ФАО
|Продажа Uniper финнам серьезно затрагивает различные интересы России
|Кабмин утвердил бюджет ПФ-2018 с доходами 353,6 млрд гривен и дотацией из госбюджета 139,3 млрд гривен
|Нефть близка к максимумам за 3 года, WTI превысила $64 впервые с декабря 2014г, Brent - у $69,5
Это интересно
|AT&T развернёт в США сети 5G до конца текущего года
|Китайцы сделали кроссовер с 49-дюймовой приборкой
|Наши в Вегасе: украинские старпаты покоряют мировую техвыставку
|Kodak объявил о выпуске собственной криптовалюты, акции компании взлетели на 120%
|Минфин США: преступники предпочитают доллары, а не криптовалюты
|Google запустила платежную систему Google Pay
|Глава порностартапа скрылся с деньгами после ICO