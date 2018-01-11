Украинские автопредприятия за 2017 год произвели 8586 автотранспортных средств, что на 63% больше, чем за 2016 год, в том числе производство легковых автомобилей возросло на 68,1% – до 7296 штук, сообщила ассоциация "Укравтопром".

Согласно ее предварительным данным, в которых с августа прошлого года отсутствуют показатели "АвтоКрАЗа", выпуск автобусов за год увеличился в 2,5 раза, до 804 ед.

Коммерческих автомобилей (без учета грузовиков КрАЗ) выпущено 486 ед.

Лидером по производству остался "Еврокар" – 6145 "легковушек" Skoda, что на 56,1% лучше показателя 2016 года.

Следом идет ЗАЗ – 1674 авто, из которых 1151 легковых, 479 коммерческих и 44 автобуса, тогда как за 2016 весь выпуск составил 526 шт. (403 легковых, 118 коммерческих и 5 автобусов).

Помимо того, "Черкасский автобус" нарастил производство автобусов на 93% - до 382 штук, и также выпустил семь коммерческих авто против пяти за 2016 год.

Часовоярский автобусный завод выпустил за прошлый год 90 автобусов (за 2016 год – 37), Черниговский автозавод корпорации "Эталон" – 178 (3), корпорация "Богдан" – 110 (78).

"Укравтопром" уточняет, что в декабре 2017 года на украинских заводах произведено 932 автотранспортных средства, что на 37,5% выше показателя декабря-2016, но на 8,1% хуже показателя ноября прошлого года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было выпущено 752 ед: на 16% меньше, чем в ноябре, но на 39,3% больше, чем в декабре позапрошлого года.

Автобусов за прошлый месяц выпущено 117 ед., что на 30% превысило показатель ноября и на 42,7% результат годичной давности.

При этом "Еврокар" выпустил 586 легковых авто, улучшив показатель декабря-2016 на 17,2%, но ухудшив показатель ноября-2017 на 20,3%. ЗАЗ в декабре произвел 234 автотранспортных средства против 202 в ноябре прошлого и 99 в декабре позапрошлого, в том числе 166 легковых, 60 коммерческих и 8 автобусов (в декабре 2016 года – 40 легковых, 46 коммерческих и три автобуса).

Больше всего автобусов выпущено "Черкасским автобусом" (58 ед.), за ним идут Черниговский автозавод (20 ед.), ЗАЗ и Часовоярский автобусный (по 8 ед.), корпорация "Богдан" (23 ед.).

Также в декабре произведены 63 грузовых автомобиля (большая часть производства ПАО "ЗАЗ"), что в 2,2 раза больше показателя предыдущего месяца и на 12,5% превысило результат декабря 2016 года.

Как сообщалось, производство легковых автомобилей в Украине в 2016 году сократилось на 23,2% по сравнению с 2015 годом - до 4,34 тыс. ед. При этом "Еврокар" увеличил производство автомобилей Skoda почти на 94% - до 3,937 тыс. ед., тогда как ЗАЗ сократил выпуск авто на 89% - до 403 ед. Выпуск автобусов упал на 64,2% - до 321 ед., а сравнительная статистика по коммерческим авто стала некорректной из-за отсутствия показателей "АвтоКрАЗа".