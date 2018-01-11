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Пенсионный фонд за год увеличил выплаты почти до 292 миллиардов гривень
09:47 11.01.2018 |
Сумма выплат Пенсионного фонда Украины за январь-декабрь 2017 года составила 291,5 миллиарда гривень (с учетом проведенной в декабре 2017 года выплаты пенсий января 2018 года в сумме 10,0 миллиарда гривень), что на 13%, или 38,1 миллиарда гривень больше, чем за 2016 год. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
"По оперативным данным, в бюджет Пенсионного фонда Украины за 2017 год из всех источников финансирования поступило 292,4 миллиарда гривень, из которых собственные поступления составили 158,3 миллиарда гривень, что на 47,2 миллиарда гривень больше по сравнению с 2016 годом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных выплат направлено 133,5 миллиарда гривень. Это 100% от запланированного, и на 9,1 миллиарда гривень меньше, чем годом ранее.
Средний размер пенсии в декабре 2017 года составил 2 447,95 гривни.
Согласно сообщению, выплата пенсий и денежной помощи Пенсионным фондом за 2017 год обеспечена в полном объеме по всем регионам Украины (исключая Автономную Республику Крым и неподконтрольные территории Донбасса).
Ежемесячное финансирование выплат проводится в соответствии с графиками.
Как сообщал УНИАН, общая сумма расходов ПФУ на пенсионные и другие запланированные выплаты за январь-ноябрь 2017 года составила 252,7 миллиарда гривень, что на 12,8%, или на 32,4 миллиарда гривень больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
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