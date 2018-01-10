Доходы местных бюджетов выросли на 31% до 192 млрд гривен в 2017, - Зубко

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко констатирует, что доходы местных бюджетов выросли на 31% до 192 млрд гривен в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передают Українські Новини.

"В 2017 прирост поступлений местных бюджетов по сравнению с 2016 составил 31%, или 45,3 млрд гривен. Не достигли уровня прошлого года лишь 9 местных бюджетов... В общий фонд местных бюджетов в 2017 году поступило 192 млрд гривен, или 107% назначений, утвержденных соответствующими советами", - говорится в нем.

Отмечается, что из 998 местных бюджетов, которые имеют взаимоотношения с государственным бюджетом, не обеспечили выполнение плановых показателей только 40.

В то же время 21 область обеспечила темпы прироста поступлений выше среднего по Украине, самые высокие темпы показали Тернопольская, Винницкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Волынская, Закарпатская, Херсонская, Кировоградская области.

Согласно сообщению, поступления местных бюджетов от налога на недвижимое имущество выросли в 2017 году на 70,9% (1 млрд гривен), а поступления от единого налога выросли на 35,7% (6,1 млрд гривен).

Как сообщали Українські Новини, госбюджет на 2018 год предусматривает увеличение финансирования областных государственных администраций на 43,9% до 9,5 млрд гривен.