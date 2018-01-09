Минфин инициирует обязательную подачу деклараций гражданами с высокими доходами

Министерство финансов инициирует обязательную ежегодную подачу деклараций физлицами с высокими доходами.

Соответствующий проект закона обнародован на сайте министерства, передают Українські Новини.

Документом предлагается отнести к указанной группе налогоплательщиков владельцев 10% и больше уставного капитала или права голоса приобретенных акций (долей) юрлица-нерезидента, которое задекларировало доход за прошлый налоговый период 10 млн евро и больше.

Также физлицами с высокими доходами предлагается считать тех, чей годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый (отчетный) год превышает 50 млн гривен.

При этом Государственной фискальной службе предлагается разрешить получать информацию по обороту средств на банковских счетах таких налогоплательщиков.

Минфин при этом отмечает, что по результатам декларационной кампании за 2016 год 63 физлица задекларировали доходы общей суммой более 7,658 млрд гривен.

Государственная фискальная служба в свою очередь доначислила 225,2 млн гривен налога на доходы физлиц и 26,6 млн гривен военного сбора.

Как сообщали Українські Новини, ГФС напоминает о начале декларационной кампании с января.