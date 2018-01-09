Финансовые новости
- |
- 09.01.18
- |
- 21:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минфин инициирует обязательную подачу деклараций гражданами с высокими доходами
Министерство финансов инициирует обязательную ежегодную подачу деклараций физлицами с высокими доходами.
Соответствующий проект закона обнародован на сайте министерства, передают Українські Новини.
Документом предлагается отнести к указанной группе налогоплательщиков владельцев 10% и больше уставного капитала или права голоса приобретенных акций (долей) юрлица-нерезидента, которое задекларировало доход за прошлый налоговый период 10 млн евро и больше.
Также физлицами с высокими доходами предлагается считать тех, чей годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый (отчетный) год превышает 50 млн гривен.
При этом Государственной фискальной службе предлагается разрешить получать информацию по обороту средств на банковских счетах таких налогоплательщиков.
Минфин при этом отмечает, что по результатам декларационной кампании за 2016 год 63 физлица задекларировали доходы общей суммой более 7,658 млрд гривен.
Государственная фискальная служба в свою очередь доначислила 225,2 млн гривен налога на доходы физлиц и 26,6 млн гривен военного сбора.
Как сообщали Українські Новини, ГФС напоминает о начале декларационной кампании с января.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Укрепление гривни может начаться в конце января - начале февраля - банкиры
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ завершила расследование дела Мартыненко
|Рост цен производителей в Украине в 2017г замедлился до 16,5% – Госстат
|Инфляция в Украине в 2017г ускорилась до 13,7% – Госстат
|Подъем Ардзинбы: Зачем Путину нужен молодой генерал-неудачник
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|СУГ в опте 9 января подорожал на 200 грн
|Рост цен производителей в Украине в 2017г замедлился до 16,5% – Госстат
|Инфляция в Украине в 2017г ускорилась до 13,7% – Госстат
|Минфин инициирует обязательную подачу деклараций гражданами с высокими доходами
|Нефть слабо дорожает 9 января, Brent торгуется у $67,85 за баррель
|Бензины и ДТ в рознице 9 января подорожали на 10-40 коп./л
Это интересно
|Синдром пчеломатки: почему начальницы мешают женщинам делать карьеру
|Apple признала уязвимость почти всех своих систем
|Работа будущего: 10 навыков, необходимых в 2020 году
|Представлен смартфон Nokia 6 второго поколения
|Как Lego стал самым влиятельным брендом
|Bloomberg: Google в 2016 году увела в офшоры 16 млрд евро
|Шэньчжэнь первым в мире полностью перешел на электробусы: их в городе насчитывается 16359 штук