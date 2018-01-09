Уровень бедности в Украине в 2017 году снизился до 12% - директор КМИС

Уровень бедности в Украине в 2017 году по данным Киевского международного института социологии снизился до 12%, сообщает еженедельное издание "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA) со ссылкой на заместителя исполнительного директора КМИС Викторию Захожу.

По ее словам, с 1994 по 2017 годы уровень бедности в Украине менялся. Худшая ситуация была в конце 1990 годов. В 1998 году 52% респондентов считали, что они почти голодают. Затем ситуация улучшалась, и за 10 лет - до 2008 года - уровень бедности снизился до 11%.

"И это один из немногих, но важных достижений Украины за эти годы. В 2008 году, после начала мирового кризиса, уровень бедности вырос до 21%, но затем ситуация стала улучшаться. Перед началом военного конфликта, в 2013- м, уровень бедности составлял 9%, с 2014-го по 2016 годы увеличившись почти вдвое - до 17%. Но в течение последнего года ситуация улучшилась, и уровень бедности снизился до 12% ", - отмечает В.Захожа.